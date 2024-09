Le Real Madrid tient le remplaçant de Toni Kroos

Il est indéniable que Toni Kroos, retraité, manque cruellement au Real Madrid cette saison.

La nouvelle saison ne fait que commencer. Mais l’absence de Toni Kroos est grandement constatée au sein de l’entrejeu du Real Madrid, qui déplore d’ailleurs les blessures de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ou encore de Dani Ceballos récemment. Pour remplacer l’Allemand, les champions d’Espagne viennent de cibler un grand milieu de terrain pour l’été prochain.

Des recrues attendues à Madrid l’été 2025

Champions d’Europe et de l’Espagne, le Real Madrid n’a fait signer que deux recrues cet été. En dépit des départs de Nacho et Joselu, qui sont partis pour le football arabe ou encore Toni Kroos, qui a raccroché les crampons, la Maison Blanche ne s’est pas renforcée pour autant. Seuls deux joueurs ont débarqué.

Les postes de Nacho et de Toni Kroos n’ont pourtant pas été renforcés à Madrid. Les dirigeants du club le plus titré en Ligue des champions ont jugé bon de renforcer uniquement l’attaque. En effet, la recrue tant attendue, Kylian Mbappé, a débarqué après plusieurs années d’attente. En plus de l’ancien du Paris Saint-Germain, la Maison Blanche a également officialisé l’arrivée du jeune crack brésilien, Endrick.

La Maison Blanche prépare en effet le terrain pour l’été prochain. Polyvalent arrière gauche du Bayern Munich, où il a refusé de prolonger son contrat, qui expire l’été prochain, Alphonso Boyle Davies devrait signer gratuitement au Real Madrid. Tel serait également le cas de l’arrière droit de Liverpool, Trent John Alexander-Arnold, dont le contrat expire en 2025 chez les Reds.

Rodri, la priorité du Real Madrid

Vainqueur de la dernière Ligue des champions avec le Real Madrid, Toni Kroos a officiellement annoncé sa retraite du football après l’Euro 2024 dans son Allemagne natale. Mais un remplaçant n’a pas été trouvé à l’ancien du Bayern Munich au Real Madrid. Pour ce faire, le club merengue a ciblé un nom pour le prochain mercato estival.

Selon les informations de AS, le Real Madrid a coché le nom du milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, pour l’été prochain. Le club champion d’Espagne veut attendre 2025 où le joueur sera à deux ans de la fin de son contrat (2027) à Manchester City. Le média indique que le joueur est uniquement intéressé par le Real Madrid, seule équipe pour laquelle il est prêt à quitter les Skyblues.

Mais l’opération coûtera une fortune pour la Maison Blanche si elle veut faire signer le meilleur joueur du dernier Championnat d’Europe. Evalué à 130 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, Rodri devrait coûter autour de ces chiffres.