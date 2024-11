Real Madrid, le verdict est tombé pour Eder Militao (Officiel)

Blessé avec le Real Madrid samedi, Eder Militao est déjà situé sur son état.

Le Real Madrid était aux prises cet après-midi avec Osasuna pour le compte de la 13e journée de Liga. Une rencontre qui a permis aux Madrilènes de retrouver le sourire grâce à un triplé de Vinícius Júnior (4-0). Mais tout n’a pas été rose pour le club espagnol qui a connu trois blessures lors du même match dont celle d’Eder Militao. Quelques heures après le coup de sifflet final, le verdict est tombé pour l’international brésilien.

Rupture du ligament croisé pour Eder Militao

Après deux revers consécutifs contre le Barça (0-4) et le Milan AC (1-3), le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Osasuna. Mais tout ne s’est pas bien passé pour le club merengue qui a perdu trois joueurs sur blessure en première mi-temps. De retour dans le onze, c’est Rodrygo qui a dû céder sa place à la 20e minute avant d’être suivi par Eder Militao 10 minutes plus tard et Lucas Vázquez à la pause. Des trois, c’est la sortie du défenseur brésilien qui inquiétait le plus alors qu’il avait été victime d’une rupture du ligament croisé en début de saison dernière. Des craintes qui ont été confirmées par le Real Madrid qui a annoncé une nouvelle rupture du ligament croisé en plus des ménisques atteints pour Eder Militao. L’ancien défenseur de Porto sera alors opéré et devrait manquer le reste de la saison à l’instar de Dani Carvajal.

L'article continue ci-dessous

« Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Eder Militao, il a été diagnostiqué une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Militao sera opéré dans les prochains jours », a écrit le Real Madrid dans un communiqué.