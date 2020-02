Roberto Martinez s'inquiète pour Eden Hazard en vue de l'Euro

Le sélectionneur belge s'inquiète à l'idée de ne pas pouvoir compter sur sa star, Eden Hazard, à l'occasion du prochain Euro.

La star du , Eden Hazard, ne pourra pas rejouer avant "au moins trois mois" à cause de sa blessure à la cheville, selon Roberto Martinez.

Zinedine Zidane a remis Hazard dans son onze de départ pour le match nul 2-2 de Madrid contre le à Santiago Bernabeu le 16 février. Le Belge n'avait pas joué depuis novembre en raison d'un problème à la cheville, mais a produit une démonstration intéressante contre le Celta, provoquant un penalty en seconde période qui a permis à Sergio Ramos d'intensifier et de marquer son cinquième but de la saison. Hazard a conservé sa place pour un voyage à samedi, mais il a été contraint de quitter le terrain après s'être fracturé la cheville pendant la seconde moitié de la défaite surprise de Madrid 1-0.

Madrid a confirmé plus tard dans un communiqué que le joueur de 29 ans avait subi une "fracture du péroné distal droit", Zidane admettant que la blessure "paraissait grave" lors de son entretien d'après-match. Il n'a pas encore été révélé pendant combien de temps Hazard sera absent, mais il manquera certainement la rencontre de Madrid en des 16 derniers matchs avec et une confrontation du Clasico contre Barcelone au cours des sept prochains jours.

Le sélectionneur de la , Martinez, a été en contact avec Madrid concernant la condition physique de l'ailier et ne s'attend pas à ce qu'il soit à nouveau disponible avant mai au plus tôt, ce qui génère un doute pour le championnat d'Europe de cet été. "Nous sommes très tristes, car cette blessure le mettra à l'arrêt pendant au moins trois mois", a déclaré Martinez aux journalistes. "Un footballeur comme Eden devrait toujours être sur le terrain. Nous avons une excellente communication avec le personnel médical du Real Madrid et nous sommes inquiets pour Eden. C'est dommage, car cela s'est également produit avant un match important comme celui de Manchester City."