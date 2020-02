Real Madrid, deux mois d'absence pour Eden Hazard ?

Blessé face à Levante (0-1) samedi soir, Eden Hazard sera absent deux mois selon les médias espagnols.

Il venait juste de reprendre la compétition. Eden Hazard était resté deux mois et demi sur le flanc après s'être blessé face au PSG en phase de poules de la Ligue des Champions.

Touché face à en lors de la défaite du Real Madrid samedi soir (0-1), l'international belge rechute sur sa blessure à la cheville et sera absent deux mois selon les médias espagnols AS et Marca.

"Après les tests effectués sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué d'une fracture du péroné distal", a indiqué le Real Madrid via un communiqué ce dimanche sans fournir de durée d'indisponibilité.

L'ancien joueur de et de ratera certainement le choc en 8es de finale aller de C1 face à en milieu de semaine et surtout le Clasico face au Barça prévu pour le weekend. La première saison du Belge au Real a des allures de cauchemar, en attendant de meilleures nouvelles de la part du staff médical du club merengue.