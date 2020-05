Roberto Carlos : "J'étais très proche de rejoindre Chelsea"

L'ancien grand défenseur brésilien a fait savoir qu'il a été tout près de s'engager en faveur de l'équipe londonienne au milieu des années 2000.

La légende brésilienne, Roberto Carlos, a révélé qu'elle était "très proche" de rejoindre en 2007. Le transfert a capoté à la toute dernière minute.

L'ancien défenseur était libre de tout engagement après la fin de son aventure au après 11 ans de bons et loyaux services. Dans un entretien à Goal, l'ex-international auriverde a révélé que cela a failli se faire avec les Blues. "J'avais deux propositions, le et Chelsea", a-t-il indiqué après le Challenge Heineken Legends. "Chelsea, cela n'a pas abouti alors j'ai signé pour le Fenerbahce. Mais, c'était très proche avec. On s'était mis d'accord et je devais juste y aller et signer le contrat. C'était juste une semaine avant que je ne m'engage pour le Fenerbahce et j'étais à Paris pour rencontrer à la fois Roman Abramovich et (l'ancien PDG) Peter Kenyon."

Qu'est-ce qui a alors fait capoter le deal ? Sa version : "Malheureusement, dans les derniers instants, quelque chose n'a pas fonctionné juste avant la finalisation, ce qui se produit souvent dans le football. Il y avait un problème avec l'avocat. Tout était d'accord, cependant, et je suis sûr à 100% que je me serai bien comporté en et cela aurait convenu à mes caractéristiques."

Carlos a également fait savoir qu'il aurait déjà pu rejoindre l' à l'âge de 22 ans. "Je jouais encore au avec Palmeiras quand est venu me chercher en 1995, mais ils ne pouvaient pas se permettre cet accord. C'était juste avant que je m'engage avec l' ".

Au final, le brillant gaucher n'a donc jamais évolué en Premier League. La et la sont les deux seuls championnats majeurs dans lesquels il a pu exprimer son immense talent.

