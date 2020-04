Roberto Carlos dévoile ses adversaires les plus coriaces

Roberto Carlos a parlé à la FIFA sur Instagram et a discuté de l'attaquant le plus dur qu'il ait jamais rencontré durant sa carrière.

Ancien défenseur latéral mythique du Real madrid, Roberto Carlos a dévoilé à la FIFA les attaquants les plus coriaces qu'il a dû affronter.

"Eto'o, Joaquín ... Mais le plus difficile a été Figo. Il était vraiment ennuyeux. C'était un excellent joueur."

L'ancien international français a aussi évoqué son but le plus spécial. Le Brésilien a chois son fameux coup franc à la trajectoire incroyable contre la au Tournoi de Toulon.

"Le but qui a marqué ma carrière était celui contre la France. Parfois, on me pose des questions sur ce but, le ballon ne pesait pas beaucoup, le joueur m'a aidé et j'ai réussi à la mettre au fond. (...) Jouer dans un Clásico et marquer un but est aussi très spécial."

Roberto Carlos a aussi été sondé sur son compatriote Neymar: "Neymar est bon, il est heureux, il marque des buts, je veux le voir rester humble au PSG et aussi en , il peut deveir le meilleur joueur du monde. C'est un génie et il y a des gens qui s'occupent de sa vie"