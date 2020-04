Ligue 1, une saison blanche exclue

La LFP travaille sur plusieurs scénarios mais aurait exclu la possibilité d'une saison blanche si le championnat ne peut pas reprendre.

L'idée proposée par Jean-Michel Aulas au début du confinement ne sera vraisemblablement pas retenue par le bureau de la LFP. Le président de l'Olympique Lyonnais avait provoqué un véritable tollé médiatique mi-mars en proposant une annulation pure et simple de la saison si cette dernière ne peut pas être terminée, sans la moindre descente et en conservant les équipes qui étaient européennes cette saison. Une proposition qui a fait grincer des dents certains clubs dont l'OM, deuxième cette saison mais absent de toute Coupe d'Europe, qui se retrouverait lésée.

"La meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche", ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire : " on annule tout et on repart sur la situation du début de saison", avançait Aulas dans Le Monde en mars.

L'OL et contre le reste du monde ?

L'article continue ci-dessous

Depuis plusieurs semaines, la LFP planche sur les scénarios de reprise possible, sur les dates, les modalités, mais désormais, l'instance française aurait également créé un groupe de travail afin de trouver une solution si jamais la et la ne peuvent finalement pas reprendre après le confinement sans impacter la saison suivante, selon L'Equipe. Le média français annonce que le bureau de la LFP s'est réuni ce mardi afin de discuter d'un tel scénario.

Plus d'équipes

Et selon L'Equipe, alors que les directeurs généraux de l'OL et de Toulouse, Vincent Ponsot et Jean-François Soucasse ont massivement insisté pour que l’option de la saison blanche soit retenue en cas d’arrêt définitif du championnat, les autres clus ont rejeté cette solution et se seraient même montrés agacés par l'insistance des Lyonnais et des Toulousains à ce sujet. En effet, ces deux clubs seraient arrangés par une telle solution puisque l'OL, septième, jouerait la C1, alors que Toulouse, dernier, serait encore en .

Si une reprise de la Ligue 1 le 17 juin reste le scénario privilégié, en cas d'arrêt permanent du championnat de , il y aurait de fortes chances pour que le classement actuel soit retenu. L'ensemble des équipes ont disputé, au moins, vingt-sept matches, un échantillon suffisant pour certains pour le considérer comme le classement en final dans un scénario catastrophe où la Ligue 1 ne reprendrait pas. Une chose est sûre, l'OL et Toulouse ne seraient pas satisfaits.