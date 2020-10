Riyad Mahrez ne sous-estime pas l’OM

Riyad Mahrez, l’ailier algérien de Manchester City, a beaucoup d’estime envers l’OM, que lui et ses coéquipiers affrontent mardi en C1.

A l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions, rend visite à Marseille mardi soir. Les Eastlands se présentent comme les favoris de cette empoignade, et André Villas-Boas, le coach olympien, n’a eu aucun souci pour le reconnaitre. Mais, cela ne les empêche pas d’être prudents et surtout respectueux envers un adversaire qu’il jugent de qualité.

Riyad Mahrez, le milieu offensif algérien des Sky Blues, a fait part de son avis envers les vice-champions de . Pour lui, ce n’est absolument pas une équipe à prendre à la légère : « Marseille est un grand club français. Ils ont une histoire en . C’est une super équipe. Je suis un peu la France donc je connais », a-t-il prévenu dans un entretien à RMC Sport.

« Le Vélodrome vide, cela change la donne »

Tout en louant les Phocéens, Mahrez a déclaré que le fait de jouer dans un Vélodrome vide peut désavantager l’équipe française mardi soir : « Cela va être un match difficile. Je pense que (le huis clos) cela change la donne. Le Vélodrome est magnifique donc c’est sûr que c’est encore mieux. Cela change un peu la donne après ils seront dans leur match. Ils essaieront de faire leur match comme nous. »

À noter que le Fennec aurait pu rejoindre Marseille lors du mercato hivernal pendant la saison 2014-2015, mais le club phocéen ne l'avait pas jugé assez bon : « J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte. Moi à l’époque je ne savais pas et j’étais bien à Leicester mais ils ont jugé que je n’avais pas le niveau. »