Jorge Messi a laissé entendre que Lionel Messi peut rester à Barcelone cet été

Le père et agent de Lionel Messi a admis que son fils pourrait rester au Barça jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2021.

Le père et agent de Lionel Messi, Jorge, a laissé entendre qu'un compromis était atteint à Barcelone, ce qui permet à son fils de rester au Camp Nou jusqu'à l'été 2021. Les représentants de l'attaquant argentin sont arrivés en Catalogne mercredi pour des entretiens avec le conseil d'administration des Blaugrana afin de trouver une solution quant à l'avenir du sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Jorge Messi a déclaré aux journalistes à son arrivée qu'il ne "savait rien" de l'avenir de son fils.

Il devait cependant discuter de la question avec le président du Barça sous le feu des projecteurs, Josep Maria Bartomeu, au milieu de spéculations croissantes suggérant qu'une séparation étonnante pourrait être envisagée. Lionel Messi a passé toute sa carrière professionnelle à ce jour sous les couleurs du poids lourd de la . D'innombrables records ont été battus par la star sud-américaine au cours d'une carrière remarquable. Le joueur de 33 ans approche cependant de la fin de ses jours de sa carrière et est conscient de la nécessité de tirer le meilleur parti du temps qu'il lui reste.

Alors que le Barça commence à faiblir sur la scène nationale et surtout sur la scène européenne, une porte de sortie a été ouverte par l'attaquant argentin. Lionel Messi a lancé une bombe sur le Barça en déclarant son intention de pousser pour un déménagement ailleurs, la star ayant déçu de la vie sur et en dehors du terrain au Camp Nou. Il a été initialement suggéré qu'il pourrait partir pour rien, avec une clause libératoire insérée dans son contrat lucratif qui peut être déclenché à la fin de chaque saison.

Un rebondissement inattendu

Aucun transfert gratuit ne sera effectué, cependant, car il a été décidé que la clause libératoire de 700 millions d'euros reste active, tandis que l'option du joueur devait être activée avant la mi-juin. Les parties intéressées sont toujours en train de flairer, avec des équipes avec des moyens financiers importants telles que et le prêtes à faire un effort si l'un des plus grands joueurs de tous les temps est mis à disposition sur le marché des transfert. Ce n'est pas le cas actuellement, et il se peut que Messi n'atteigne jamais le marché.

Son père a déclaré à Mediaset que les pourparlers avec Barcelone s'étaient "bien déroulés" ce jeudi, avec encore une chance qu'un accord puisse être trouvé qui permette à chacun de rester dans son environnement actuel. Interrogé pour savoir si le sextuple vainqueur du Ballon d’Or pouvait rester avec les Blaugrana jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2021, Jorge Messi a répondu "oui". Le Barça espère qu'un transfert indésirable pourra être évité à ce stade, leur laissant le temps de travailler pour convaincre leur capitaine qu'il devrait prolonger son association avec eux - plutôt que de relever un nouveau défi ailleurs.

Ronald Koeman a exprimé le désir de garder un artiste de classe mondiale dans son effectif, ayant hérité d'une équipe vieillissante, et il se peut que le Néerlandais réalise son souhait alors qu'une saga époustouflante se termine avec un statut quo. Les cartes ont été redistribuées et selon toute vraisemblance, Lionel Messi a désormais plus de chances de rester en Catalogne plutôt que de découvrir un autre club en Europe.