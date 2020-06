Barça-Leganes 2-0, le Barça enchaîne

Le leader de la Liga a mis la pression sur son poursuivant du Real Madrid après un nouveau succès face à Leganes.

Leo Messi a retrouvé son Camp Nou bien aimé ce mardi à l'occasion de la réception de Leganes. Le virtuose argentin était aligné dans un trio offensif en compagnie de Griezmann et du jeune Ansu Fati. Et c'est ce dernier qui a ouvert le score.

Le Barça a ouvert la marque sur son premier tir cadré. Il aura fallu attendre la 42e minute et l'inspiration de son jeune prodige. Tout part de Junior Firpo, qui résiste à l'intervention d'Awaziem et fait parvenir le cuir à Fati, dont la frappe rasante fait mouche. Le cinquième but en dix-sept matches de pour Fati.

1-0, ce sera d'ailleurs le score au repos malgré plusieurs occasions franches pour Leganes lors du premier acte. Le Barça a notamment été sauvé par Lenglet puis par le poteau face à Guerrero.

Leganes reste dangereux dans le second acte. Roger Assalé sollicite Ter Stegen, vigilant à la 55e minute.

Le Barça prendra néanmoins ses distances à 20 minutes du terme. Messi tente de s'infiltrer entre Bustinza et Ruben Perez et obtient un pénalty qu'il transforme lui-même. Quelques instants auparavant, Griezmann voyait son but annulé pour hors-jeu.

Et malgré l'entrée intéressante de Riqui Puig, plus rien ne sera marqué dans cette partie. Le Barça enchaîne donc avec un nouveau succès.