Rivaldo : "Gabriel Jesus doit quitter Manchester City'

Remplaçant à Manchester City, l'attaquant de 22 ans joue peu. Son compatriote considère qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs.

Vivre dans l'ombre de Sergio Aguero n'est pas une mission aisée, Gabriel Jesus l'a appris à ses dépens cette saison. Après une première demi-saison très encourageante, le Brésilien a eu sa chance la saison dernière alternant avec l'international argentin à la pointe de l'attaque de . Mais Sergio Aguero s'est révélé être un concurrent de poids cette saison. L'Argentin fort de son expérience de la a brillé et gagné la confiance de Pep Guardiola.

Auteur de dix-neuf buts en quarante six matches, toutes compétitions confondues, Gabriel Jesus n'a été titularisé que vingt fois cette saison, devant se contenter majoritairement de quelques bouts de matches. L'attaquant de 22 ans n'a pas réussi à mettre le trouble dans l'esprit de Pep Guardiola et a beaucoup moins joué que la saison dernière (titularisé 29 fois toutes compétitions confondues) ce qui pourrait le pousser à envisager un départ cet été.

"Il est prêt pour un nouveau défi"

Pour Betfair, Rivaldo a conseillé à son compatriote de changer d'air pour le bien de sa carrière : "Gabriel Jesus n'était pas aussi influent cette saison que lors de la dernière et je pense qu'il a deux options valables pour la saison prochaine. En tant que jeune espoir, il pourrait continuer à évoluer avec Pep Guardiola, dans l’espoir d’obtenir plus de chances, ou s’en aller dans un autre club de stature similaire pour tenter de devenir un joueur régulier débutant".

"Je considère la deuxième option comme la meilleure solution. Il a déjà acquis de l'expérience et de la maturité à Manchester City et semble prêt pour un nouveau défi dans une équipe où il pourrait être plus important pour l'équipe", a ajouté l'ancien meneur de jeu du . Nul doute que bien des clubs européens seraient intéressés par un attaquant du niveau de Gabriel Jesus, mais Manchester City ne laissera pas sa pépite brésilienne filer si facilement.

En janvier dernier, Gabriel Jesus qui avait admis bien se sentir à Manchester City n'avait tout de même pas caché son désir d'avoir davantage de temps de jeu : "Je veux toujours jouer. Bien sûr, cela me frustre, mais dans le bon sens, ça me donne envie de m'entraîner et de travailler dur (…). J'ai toujours dit très clairement que je voulais toujours être avec l'équipe". Malgré la légère blessure de Sergio Aguero, Gabriel Jesus n'a pas beaucoup plus joué depuis le mois de janvier et risque de s'interroger sur son futur s'il ne veut plus ronger son frein sur le banc de touche.