Riqui Puig était "très triste" au Barça

L'ancien joueur du FC Barcelone Riqui Puig s'est ouvert sur les difficultés qu'il a rencontrées lors de ses derniers jours au club.

Le milieu de terrain a décidé de troquer les géants espagnols pour le club de MLS, et il a clairement fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la décision des Blaugrana de l'exclure de leur récente tournée aux États-Unis.

"Être à Barcelone alors que mes coéquipiers étaient ici à Los Angeles, en train de jouer des matchs, la vérité est que cela m'a fait beaucoup de mal", a déclaré Puig.

"C'était une situation compliquée. J'avais aussi quatre coéquipiers avec moi qui n'allaient pas bien non plus, ce qui rend la situation encore pire en étant à Barcelone avec seulement un préparateur physique.

"Parfois, vous devez prendre des décisions. Ils ont pris celle-ci, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est très bien comme ça."

Le milieu de terrain espagnol a expliqué les raisons de sa décision de rejoindre la MLS, l'entraîneur des Galaxy Greg Vanney ayant joué un rôle clé.

"C'était une décision compliquée, car je suis à Barcelone depuis sept ans, mais je ne jouais pas et j'avais besoin de me sentir important", a déclaré Puig.

"Mais le moment est venu de prendre la décision. J'avais des offres d'Europe, mais quand j'ai reçu l'offre du Galaxy, la première chose que j'ai faite a été de parler à l'entraîneur pour voir s'il pouvait me donner confiance.

"Greg m'en a donné juste assez et j'ai décidé de venir ici, de venir à Los Angeles, cette belle ville et ce grand club.

"C'est l'une des décisions que je suis le plus fier d'avoir prise en tant que joueur, et la vérité est que je suis vraiment surpris par le club et les joueurs.

"J'espère pouvoir jouer vendredi pour voir comment se déroule le championnat. C'était une décision difficile, mais Greg m'a aidé à la prendre et à venir ici.

"L'objectif est de terminer le plus haut possible et d'être compétitif étant donné la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire. Nous avons de la pression, mais c'est aussi un point positif.

"Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais venu en MLS quand j'étais si jeune. Je pense que c'est un championnat très compétitif, où toutes les équipes sont à un niveau similaire.

"Cela pourrait faire de cette ligue l'une des meilleures au monde à l'avenir".