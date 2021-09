Rio Ferdinand conseille à Manchester United de recruter une star de City

Un ancien chouchou d'Old Trafford pense que l'ailier se dirige vers un carrefour dans sa carrière et pourrait demander un transfert en janvier.

Liverpool devrait "acheter Raheem Sterling demain" mais Manchester United le prendrait aussi, insiste Rio Ferdinand, qui pense que la star de Manchester City est désormais "dans la nature" à l'Etihad Stadium. Raheem Sterling a été un élément clé des plans de Pep Guardiola depuis qu'il a signé pour City en 2015 en provenance de Liverpool pour 60 millions d'euros, aidant le club à dominer le paysage du football anglais et à émerger comme de véritables prétendants à la Ligue des champions.

Cependant, l'ailier est tombé en disgrâce au début de la campagne 2021-22, ne démarrant que deux des six premiers matchs de Manchester City, toutes compétitions confondues, et Rio Ferdinand pense qu'il pourrait finir par demander un transfert si sa situation ne s'améliore pas. Sterling a été fortement lié à un transfert en Espagne, mais l'ancien défenseur de Manchester United pense qu'un retour à Anfield, ou même un transfert surprise à Old Trafford serait une meilleure option pour le joueur de 26 ans.

Rio Ferdinand a déclaré sur sa chaîne Youtube FIVE : "Si je suis Liverpool, j'achèterais Sterling demain... Si je suis lui, je n'irais pas à Barcelone ou au Real Madrid en ce moment, c'est pourquoi j'ai dit Liverpool... Manchester United le prendra !" La légende des Red Devils a poursuivi en exprimant sa confusion sur le récent déclin de Raheem Sterling, avec sa conviction que Pep Guardiola a tort de réduire son temps de jeu.

"Où est Raheem Sterling ? Il a perdu confiance parce qu'il a été retiré de l'équipe", a ajouté Ferdinand. "Il était l'homme tant attendu quand ils avaient besoin d'un but, pendant tant d'années, et maintenant, tout d'un coup, il est dans la nature. Je suis déconcerté par tout ça, je ne comprends pas. Avec Pep, il fait les choses bien plus souvent qu'à son tour, mais avec celui-là, il doit y avoir des clubs qui se disent 'voyons comment ça va se passer parce que je prendrais Sterling toute la journée !".

Raheem Sterling a participé à 298 matchs pour Manchester City au cours des six dernières années, enregistrant 115 buts et délivrant 87 passes décisives. L'international anglais a également remporté neuf trophées à l'Etihad Stadium, dont trois titres de Premier League, et les a aidés à atteindre leur première finale de Ligue des champions en 2020-21.

Raheem Sterling pourrait faire son retour dans le onze de départ de Pep Guardiola lorsque Manchester City affrontera Wycombe au troisième tour de la Carabao Cup mardi soir, et il espère également être aligné lorsque les champions de Premier League se déplaceront à Chelsea le week-end prochain.