Mercato : Les deux pistes de Manchester United pour remplacer Pogba

La direction de MU commence à anticiper le départ de son milieu français Paul Pogba.

La priorité de Manchester United est de prolonger le contrat de son milieu français Paul Pogba. Ce dernier ayant retrouvé le meilleur de sa forme, comme l’illustrent ses sept passes décisives réussies depuis l’entame de la saison, et c’est pourquoi le club anglais fait tout pour le garder. Un contrat XXL devrait même lui être soumis très prochainement.

D’un autre côté, MU est obligé de se préparer au pire, à savoir une séparation au terme de l’exercice en cours. Le scénario n’est pas à exclure tant que La Pioche n’aura pas lié son avenir à celui des Diables Rouges.

Les responsables anglais commencent donc à réfléchir aux joueurs qui pourraient venir remplacer le champion du monde dans l’entrejeu. Deux pistes seraient actuellement à l’étude.

Tottenham prêt à faire affaire

D’après le site Calciomercato, Tanguy Ndombélé plait beaucoup aux Mancuniens et à leur coach Ole Gunnar Solskjaer. Et il serait donc question de le faire venir lors de la prochaine intersaison. A Tottenham, on ne devrait pas émettre d’objection à ce transfert, car Ndombélé n’a pas vraiment les faveurs du nouveau coach de l’équipe, Nuno Esprito Santo. En championnat, il ne lui a fait jouer qu’un seul match, celui de dimanche dernier contre Chelsea (0-3). Cela étant, il y a fort à parier que les Londoniens exigeront une somme importante pour un joueur qu’ils ont payé 60M€ en 2019.

L’autre piste mènerait à Franck Kessie, le sociétaire de l’AC Milan. Ce dernier sera en fin de contrat l’été prochain et d’après El Mundo Deportivo, MU pourrait passer très vite à l’offensive pour avoir une option sur son recrutement. Affaire(s) à suivre…