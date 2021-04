Rio Ferdinand attaque la Superligue : "C'est une guerre contre le football"

L'ancien de Manchester United est totalement opposé à la Superligue, une compétition qui "va à l'encontre de tout" selon l'Anglais.

Rio Ferdinand a admis être "gêné" par l'implication de Manchester United dans les plans de la Superligue européenne, qu'il décrit comme une déclaration de "guerre au football". Manchester United a convenu du nouveau format continental destiné à remplacer la Ligue des champions aux côtés de ses voisins d'Arsenal, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City et de Tottenham.

En plus des clubs anglais, trois clubs espagnols et trois clubs italiens sont concernés. Le projet verra donc le jour, malgré une énorme opposition de la part des principales instances dirigeantes du football et des groupes de supporters. Rio Ferdinand est de ceux qui ne digèrent pas, insistant sur le fait que les valeurs fondamentales du jeu sont désormais menacées.

"Cela me montre que ces gens n'ont aucune idée de ce qu'est le football"

"Je pense que ce groupe d'équipes séparatistes, c'est une guerre contre le football. C'est une honte. C'est embarrassant. Et cela va à l'encontre de tout ce qui concerne le football. Il n'y a aucune considération pour l'histoire, pour les gens dans les différentes parties de la pyramide en dessous du sommet, les meilleures équipes dont ils essaient de se séparer. C’est une honte, je ne peux pas le croire. Comment ont-ils eu l’audace de le faire dans le climat dans lequel nous vivons en ce moment avec la pandémie dans le monde ?", s'est-il insurgé, pour BT Sport.

"Je pense que l'élément anti-compétitif va à l'encontre de tout ce qu'est le football. Relégation, promotion, être récompensé pour gagner, être puni pour ne pas gagner : ce sont des choses qui ajoutent à la valeur de notre jeu que nous aimons. Cela me montre que ces gens n'ont aucune idée de ce qu'est le football. C'est purement une transaction commerciale, c'est tout".

Rio Ferdinand regrette aussi la participation des Red Devils, son club de coeur. "Je suis gêné. Il y a eu tellement de choses jetées sur les propriétaires au cours des dernières années, mais cette situation maintenant - faire partie de ce groupe qui veut se séparer et laisser tout le monde pour mort - c'est une gêne. Je ne peux pas le croire. Je suis désolé, je suis un fan de Man United, j'adore le club, mais je ne peux pas du tout soutenir quelque chose comme ça", a enfin pesté l'ancien défenseur central. Un avis qui risque d'être largement partagé...