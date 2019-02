Ribéry revient sur l'affaire du steak doré : "Je fais ce que je veux en privé"

Franck Ribéry est revenu sur ses regrets par rapport au Ballon d'Or 2013 et sur l'acharnement des médias à son égard dans L'Equipe.

En 2013, Franck Ribéry était régulièrement cité parmi les favoris pour le Ballon d'Or, mais le Français avait finalement récolté la troisième place derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Je me voyais Ballon d'Or. C'est la vérité. Encore aujourd'hui, je pense que je méritais ce Ballon d'Or. Je n'ai toujours pas digéré. J'ai tout fait pour l'avoir. J'ai rempli toutes les cases. J'ai gagné tout ce qu'il était possible de gagner, Je ne pouvais pas faire mieux ! J'ai fait une très, très, très grande année personnelle (…) Je n'avais rien à envier à Ronaldo ou Messi, cette année-là. J'ai vraiment pris un gros coup sur la tête. J'ai vécu cette troisième place comme une terrible injustice. », a-t-il regretté.

Ribéry a ensuite été convié à s'exprimer sur l’affaire du steak doré dégusté au restaurant de « Salt Bae » à Dubai. La journaliste Audrey Pulvar lui avait notamment reproché cette excentricité :

«Je fais ce que je veux dans ma vie privée. Qu'on me juge pour le foot ! Dès qu'on peut, on me cherche des poux dans la tête. Certains médias, des réseaux sociaux, ne pensent qu'à ça. Ils ne font pas référence à ma longévité et mes performances. (…) Beaucoup d'autres joueurs sont aussi allés manger là-bas. Et la même chose que moi. On n'en a jamais parlé... Mais pour moi, on fait tourner les vidéos. Certains prennent un malin plaisir à me nuire. Je doute que ces gens-là fassent une grande carrière de reporter.. »

Ribéry est également revenu sur son départ de la sélection française : « J'ai pris la haine sur beaucoup de choses.Parce qu'en France, dans mon pays, on trouvait toujours un truc à me reprocher. Bien sûr qu'en dehors du foot j'ai fait des conneries. Tout le monde en fait. Mais j'ai fait aussi beaucoup pour ma sélection au niveau professionnel. Je ne supportais plus une certaine hypocrisie. », a encore confié le Bavarois dans un entretien à L'Equipe du jour.