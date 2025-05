Révolutionnaire : l'entraînement invisible de Cristiano Ronaldo dévoilé

Al Nasr FC vs Al Khaleej

Les secrets de la longévité de Cristiano Ronaldo ont été révélés : à 40 ans, la superstar d'Al-Nassr s'adonne à un « entraînement invisible ».

Le GOAT portugais a passé plus de 20 ans au sommet du football mondial, s'étant révélé après avoir quitté le Sporting pour Manchester United en 2023. Les records ont explosé autour de lui, passant par Old Trafford, le Real Madrid, la Juventus et la Pro League saoudienne.

CR7 ne semble pas en rester là, car il reste une présence prolifique en club et en sélection, avec l'ambition de rejoindre un jour la même équipe que son fils Cristiano Jr, qui a récemment fait ses débuts internationaux avec l'équipe portugaise des moins de 15 ans.

Ronaldo a su éviter les blessures graves tout au long de sa carrière, ce qui lui a permis de maintenir des standards individuels remarquables, et il est considéré comme un plaisir de travailler avec lui. L'ancien entraîneur d'Al-Nassr, Luis Castro, a déclaré à Sky Sports : « C'est très facile. Travailler avec les meilleurs du monde est un véritable plaisir. Cristiano a des routines bien ancrées, une solide culture de l'entraînement et un grand respect de l'entraînement et du jeu lui-même. Cela facilite grandement le travail au quotidien. »

Interrogé sur ce qui distingue Ronaldo de la plupart des autres joueurs de la planète, Castro – qui a contribué à offrir le seul trophée d'Al-Nassr avec CR7 dans ses rangs – a ajouté : « Ce qui le distingue, c'est ce qui se passe avant et après l'entraînement – ce qu'on appelle "l'entraînement invisible" qu'il pratique. »

« Son comportement est entièrement axé sur la performance sportive : son alimentation, son sommeil et sa récupération. Il est très soucieux de bien manger, de bien dormir et de bien préparer son corps. À mon avis, c'est clairement de cela que vient la longévité de Cristiano. »

Ronaldo, qui espère participer à la Coupe du monde 2026 et atteindre les 1 000 buts en carrière, devait accepter une prolongation de son contrat record avec Al-Nassr, mais les spéculations suggèrent désormais qu'il pourrait relever un nouveau défi lorsqu'il deviendra agent libre cet été.