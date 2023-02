Conflit Renard/Diacre : les stars américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan prennent position !

Le conflit opposant Corinne Diacre à plusieurs joueuses de l'équipe de France dépasse les frontières : Rapinoe et Morgan ont pris position.

L'équipe de France de football féminin vit des jours très agités. Le 24 février 2023, et à cinq mois de la Coupe du monde féminine (en Australie et en Nouvelle-Zélande), Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont annoncé qu'elles refusaient de jouer avec les Bleues tant que la sélectionneuse Corinne Diacre ainsi que son staff resteraient en place.

Cinq joueuses renoncent aux Bleues

« J'ai défendu le maillot bleu blanc rouge, 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. J'aime la France plus que tout, je ne suis pas parfaite, loin de là mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau.

C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C'est avec le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette coupe du monde dans de telles conditions », a écrit Wendie Renard, la capitaine des Blues, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Le 25 février, deux nouvelles joueuses ont annoncé leur retrait de l'équipe de France féminine : Griedge Mbock et Perle Morroni.

« Je souhaite à mon tour m'exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l'équipe de France actuel pour en avoir souffert personnellement », a écrit Morroni sur son compte Instagram.

Rapinoe et Morgan soutiennent les Bleues dans leur combat

Les défections de ces cinq joueuses ont fait réagir l'ensemble de la planète football, et en particulier, les deux immenses stars de l'équipe des Etats-Unis, Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont toutes les deux jouées à l'Olympique Lyonnais au cours de leur carrière.

Dans une Story Instagram, Megan Rapinoe a écrit, en français, « Avec toi capitaine, FFF, qu'est-ce que tu fais », apportant ainsi son soutien à Wendie Renard.

Alex Morgan a elle aussi publiée une story Instagram pour défendre Wendie Renard et ses coéquipières : « Tu sais que les choses vont mal quand ta capitaine et joueuse la plus capée ne peut plus supporter ou jouer en équipe de France. Mon cœur saigne pour Wendie, Marie-Antoinette, Kadidiatou et toutes leurs coéquipières. »

