Marco Reus (Dortmund) : "Nous voulons que Messi soit présent"

Lionel Messi a été inclus dans le groupe du Barça pour le match contre Dortmund. Et l'équipe allemande s'en félicite.

Lionel Messi a été retenu dans l'équipe de Barcelone appelée à disputer le choc de la contre le et Marco Reus espère que l'attaquant argentin sera apte pour tenir sa place.

Le quintuple Ballon d'Or avait raté les quatre premiers matches de la du Barca en raison d'un problème de mollet. Depuis quelques jours, il va manifestement mieux et Ernesto Valverde a donc choisi de le convoquer pour ce rendez-vous contre les Allemands. Il l'a fait, tout en ayant laissé entendre récemment que le joueur de 32 ans ne serait peut-être pas opérationnel.

Donc, l'incertitude demeure au sujet de Messi. Cela aurait pu gêner l'adversaire, mais ça ne serait apparemment le cas. Et pour cause; du côté de la Ruhr, on se prépare et on espère même pouvoir affronter un Barça au complet et avec le génie argentin sur la pelouse.

"Nous voulons que Messi joue, mais nous ne pouvons pas influer sur le sort", a déclaré l'international allemand Marco Reus lors de la conférence de presse d'avant-match. "Nous ne voulons pas trop parler de l'adversaire. Tout le monde sait qu'il est le meilleur, mais nous jouons à domicile et voulons gagner. Un match difficile nous attend. Nous devons faire attention et beaucoup souffrir dans le jeu. Nous devons être courageux, être conquérants et ensuite espérer marquer des buts."