Ligue des champions - Lionel Messi est dans le groupe du Barça pour affronter Dortmund

Après plus d'un mois d'absence en raison d'une blessure à la cuisse, Lionel Messi a reçu le feu vert du staff médical du Barça pour son retour à la compétition.

Le quintuple Ballon d'Or a été convoqué pour le déplacement à Dortmund, ce mardi, dans le cadre de la première journée de la .

[SQUAD LIST]

#BVBBarça

See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM