Rétro - Liverpool-Arsenal 2009 : le jour où Andrey Arshavin a fait d'Anfield son jardin

Le 21 avril 2009, l'attaquant russe des Gunners avait inscrit un quadruplé mémorable face aux Reds.

Alors que Liverpool reçoit ce samedi Arsenal (18h30), retour sur l'une des confrontations les plus dantesques entre les Reds et les Gunners. Révélé aux yeux du monde du football en 2008 lors de l'Euro organisé en Autriche et en Suisse, Andrey Arshavin avait été transféré au mercato hivernal suivant pour 16 millions d'euros à Arsenal.

Joueur intermittent du côté du club londonien, Arshavin était capable de disparaître pendant 90 minutes mais aussi de faire vibrer l'Emirates Stadium à l'image de son but contre Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions 2011.

Cependant sa plus grande performance sous le club entraîné par Arsène Wenger reste son quadruplé inscrit contre Liverpool du côté d'Anfield, le 21 avril 2009. Ce soir-là, les Reds de Steven Gerrard avaient dû s'employer en marquant quatre buts pour éviter qu'Arshavin soit leur bourreau définitif.

Au bout d'un scénario épique, Fernando Torres et Yossi Benayoun avaient marqué deux doublés alors que l'attaquant russe avait cru donné la victoire à son équipe à la 89e minute, après avoir réussi la prousse de mettre son quatrième but de la soirée. C'était sans compter sur le milieu offensif israélien qui avait fait bondir Anfield dans le temps additionnel.