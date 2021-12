Retour des jauges dans les stades français

Résurgence du Covid-19 oblige, le gouvernement français a fait le choix de renforcer certaines mesures liées à la sécurité sanitaire. Le premier Jean Castex s’est présenté devant ses concitoyens pour annoncer le retour d’anciennes règles, telles que les jauges pour les rassemblements.

L’affluence réduite à 5000 personnes pour les évènements sportifs

Ainsi, et pour lutter contre la propagation du virus, l’état a limité à 5000 le nombre de personnes qui peuvent assister à des évènements culturels et sportifs en plein air. Et dans des lieux fermés, la jauge est rabaissée à 2000. Cela s’applique aux matches de football. Ça sera applicable dès lundi prochain. Ce qui veut dire que les premiers matches de Coupe de France ne seront pas concernés et les rencontres pourront se jouer dans des stades pleins.

Pour les supporters, c’est assurément une mauvaise nouvelle. Et ce n’est pas la seule contrainte à laquelle ils vont devoir faire face. Ils seront privés de restauration sur place. « La consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire debout, mais seulement de manière assise », a fait savoir Castex.

Retour des jauges, un moindre mal pour le football français

Avec ces mesures, le football va donc de nouveau être amputé de ce qui fait son charme. Et l’atmosphère ne sera pas sans rappeler la mièvre saison 2020/2021, même si c’est un moindre mal puisque les compétitions vont pouvoir se poursuivre. Sans oublier le fait que les clubs vont encore en pâtir sur le plan économique, avec des pertes conséquentes sur le plan économique.

L'article continue ci-dessous

En comparaison avec les voisins allemands, les Français peuvent quand même s’estimer bien lotis. Outre-Rhin, la reprise de la Bundesliga se déroulera dans des enceintes à huis clos.

A noter que la France a connu ces derniers jours un record de nombre d’infections au Covid. Le cap des 100000 contaminations quotidiennes a été dépassé dimanche.