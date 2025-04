Retour confirmé pour Di Maria !

Angel Di Maria pourrait bien être sur le point de retrouver son club d'enfance, Rosario Central, puisque l'entraîneur du club argentin a confirmé être en pourparlers pour le recruter.

Di Maria a longtemps été pressenti pour revenir là où tout a commencé pour lui, mais il a préféré prolonger sa carrière européenne en retournant à Benfica il y a deux ans. Son contrat avec le club portugais expire cet été et l'ailier pourrait en profiter pour terminer sa carrière à Rosario.

Di Maria, formé au centre de formation de Rosario, a passé deux ans en équipe première avant d'être recruté par Benfica en 2007. Il a ensuite connu un parcours européen prometteur, s'illustrant au Real Madrid, à Manchester United et au Paris Saint-Germain avant de signer un second contrat en Primeira Liga. À 37 ans, sa carrière touche à sa fin et Rosario met tout en œuvre pour le faire revenir.

L'entraîneur de Rosario, Ariel Holan, a confirmé son souhait d'intégrer le vainqueur de la Coupe du monde à son équipe, déclarant à Libero : « N'importe quel entraîneur aimerait avoir un joueur de sa qualité, mais ce sont des décisions très personnelles. C'est déjà une institution séduisante, et maintenant elle est organisée et se développe de nombreuses manières, invisibles et pourtant importantes. Le club fait tout son possible pour le récupérer.»

Di Maria reste un titulaire régulier pour Benfica, qui lutte contre le Sporting pour le titre de champion de Primeira Liga. Les deux équipes sont à égalité de points à quatre journées de la fin.