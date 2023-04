Rester à Nottingham Forest ou revenir au PSG : Keylor Navas se prononce sur son avenir

Prêté jusqu'à la fin de saison par le PSG à Nottingham Forest, Keylor Navas a lâché un indice sur son avenir.

En début de saison, Christophe Galtier a pris les rênes du PSG. Une de ses premières décisions a été de mettre fin au turn-over entre les gardiens qui avait été instauré par son prédécesseur, Mauricio Pochettino.

Galtier a décidé de faire de Gianluigi Donnarumma son numéro un, reléguant Keylor Navas sur le banc des remplaçants.

Lassé par sa situation, le gardien costaricien a été prêté lors du mercato d'hiver à Nottingham Forest.

Avant la rencontre entre son équipe et Manchester United, ce dimanche 16 avril 2023, Keylor Navas a accordé un entretien à nos confrères de Canal+ dans lequel il explique son choix de rejoindre Nottingham et se confie sur son avenir.

Sur son choix de rejoindre Nottingham Forest

« La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l'équipe voulait de moi. Quand vous arrivez et qu'on vous donne des responsabilités, et la possibilité d'aider, cela m'a poussé à prendre cette décision.

Pour tous les footballeurs, jouer est important. Car ce n'est pas seulement notre travail, c'est aussi quelque chose que nous aimons faire. Etre sur le terrain, c'est le moment le plus agréable dans le football. Et je voulais me retrouver à nouveau dans cette position. »

Sur son statut de remplaçant au PSG

« Je me sentais toujours en bonne condition pour jouer. Quand j'étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes, que je ne m'entraînais pas ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider, je voulais m'entraîner encore plus et démontrer que je pouvais jouer. Mais malheureusement, je n'en ai pas eu l'opportunité. »

Sur son futur

« Je me sens capable de jouer dans n'importe quelle équipe et on verra ce qu'il se passe dans le futur. J'ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j'y étais, on a eu l'opportunité. On a été en finale alors que le club ne l'a jamais atteint. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis.

J'aimerais, quand mon prêt sera terminé à Nottingham, voir les intentions du club. Après, on pourra prendre des décisions. Mais c'est vrai que Nottingham m'a très bien accueilli. Ma famille est heureuse et pour moi c'est important. Mais on ne sait pas ce qu'il va se passer. Il faut attendre un peu et dans le futur, nous verrons ce qu'il peut se passer. »