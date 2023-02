Premier League : Une première réussie pour Keylor Navas avec Nottingham

Pour sa première avec Nottingham Forest, Keylor Navas a impressionné et a même été élu homme du match.

Keylor Navas a enfin vu le bout du tunnel. Condamné à un rôle de remplaçant avec le Paris Saint-Germain cette saison (2 matches disputés en Coupe de France), l'international costaricien a trouvé une porte de sortie en Angleterre, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Nottingham Forest après de longues négociations entre les deux clubs.

Des débuts réussis pour Navas

Ce dimanche, le gardien âgé de 36 ans a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe et ainsi découvert un nouveau championnat, lui qui n'avait joué qu'en Ligue 1 et en Liga depuis son arrivée en Europe. Opposés à Leeds, les Reds ont souffert pendant la majorité de la rencontre, mais ont rapidement ouvert le score par Brennan Johnson, avant de s'en remettre à leur nouveau gardien pour conserver ce résultat.

Impérial sur sa ligne, l'ancien gardien du Real Madrid a permis aux siens de remporter une 6è victoire en Premier League et d'enchaîner un 5è match sans défaite en championnat. Élu homme du match, Navas a été ovationné par ses nouveaux supporters, qui lui avaient réservé un bel accueil et qui semblent déjà conquis par leur nouveau dernier rempart. Après la rencontre, son entraîneur Steve Cooper a salué sa belle prestation. "Il voulait faire du bien à son nouveau club pour son premier match, et il l’a fait. Il a été brillant en première mi-temps, exceptionnel et calme. Les points évidents sont ses arrêts, et à juste titre, il mérite tout le crédit pour cela, mais j’ai aimé son calme, sa gestion du jeu et sa prise de décision, j’ai vraiment apprécié cette partie de sa performance", a-t-il lancé en conférence de presse d'après-match.