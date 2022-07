Galtier confirme Keylor Navas comme numéro 2

Christophe Galtier, l’entraineur du PSG, a validé la nouvelle hiérarchie des gardiens du PSG. Navas est son choix numéro 2.

Keylor Navas s’apprête à attaquer sa quatrième saison au PSG. Et celle-ci sera particulière car c’est la première qu’il va disputer en tant que remplaçant. A moins bien sûr qu’il ne change d’air d’ici la fin du mercato en s’engageant avec une autre formation.

Plus de rotation de gardiens au PSG

Le portier costaricien s’est vu signifier dès le début de la préparation qu’il va passer l'exercice comme numéro 2, au profit de Gianluigi Donnarumma. Le message a été clair de la part de la direction, et il vient d’être confirmé par l’entraineur Christophe Galtier.

Ce samedi, après le match amical contre les Japonais d’Urawa Red Diamonds, le nouveau coach parisien a acté la nouvelle hiérarchie des portiers en déclarant : « J'ai été très clair avec lui en début de saison. Je ne souhaite pas de rotation. Je préfère fonctionner avec un numéro un et numéro 2, avoir une hiérarchie dès le début de saison ».

Galtier veut garder Navas

Tout en confirmant le triple champion d’Europe dans un rôle de remplaçant, Galtier a confié que ce dernier faisait tout de même partie de ses plans et qu’il serait très heureux de l’avoir dans son effectif tout au long de la saison. « Il (Navas) sait ce que j'attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu'au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration mais pour un club comme le PSG, il est très important d'avoir deux très bons gardiens », a-t-il lâché.

Navas a été titulaire ce samedi et il s’est plutôt bien débrouillé en réalisant au moins trois arrêts décisifs sur sa ligne, avant de céder sa place à Sergio Rico. Galtier a reconnu avoir beaucoup aimé sa prestation et son investissement : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs. Il a été bon, il travaille bien, très bien même ». Des mots qui ont de quoi réconforter l’intéressé suite à son déclassement. Ou pas.