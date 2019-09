Rennes, Stéphan : "On a progressé dans le contenu, c'était consistant"

Julien Stéphan est revenu sur le match nul du Stade Rennais contre le LOSC (1-1), ce dimanche soir.

Rennes a dû se contenter d'un match nul contre (1-1), ce dimanche. Un moindre mal pour l'équipe de Julien Stéphan, qui a trouvé les ressources pour revenir dans le match après avoir été menée.

Le technicien français a d'ailleurs apprécié la ténacité de ses hommes.

"On est allés chercher ce match nul avec du courage, mais pas seulement : il y a eu de la qualité sur le plan collectif", a expliqué l'entraîneur rennais dans des propos relayés par L'Equipe. "En première période, Lille a mieux joué que nous, on leur rendait beaucoup trop vite le ballon. On paie trop cher les erreurs qu'on fait. Peu à peu, on a pris l'ascendant sur cette très belle équipe, avec des joueurs intéressants, qui joue la et qui avait eu deux jours de récupération en plus. C'est vraiment une grosse équipe".

"On a mis plus de variété, de disponibilité autour du porteur, pour créer des situations et marquer un joli but. On était plus proches de l'emporter que de perdre, mais le match nul est logique car chaque équipe a eu une mi-temps. On a progressé dans le contenu par rapport à jeudi (1-1 contre le , en ), c'était consistant. Il va falloir le faire sur un match entier. On a réussi à se lâcher, à trouver des enchaînements de qualité, on a égalisé logiquement, et il y a quelques regrets à la fin car on a eu des occasions. Les joueurs ont donné le maximum pour revenir et ils sont très fatigués".