Rennes et Lille se quittent dos à dos (1-1)

Alors qu’ils ont mené au score, les Nordistes ont calé vers la fin et ont dû se contenter d’un nul sur le terrain de Rennes.

Le LOSC de Christophe Galtier n’a pas été loin ce dimanche de glaner son premier succès à l’extérieur de la saison. Après deux tentatives infructueuses, ils tenaient le bon bout sur le terrain du . Mais, au final, ils ont dû se contenter d’un nul, en cédant sur l’une des rares tentatives bretonnes. Un résultat qui les empêche de prendre provisoirement les commandes du classement. "On a su marquer en premier, mais on a pas su vérouiller"; a déploré Jonathan Ikoné au coup de sifflet final.

Le SRFC n’a pas eu une tonne d’opportunités dans ce match. L’équipe de Julien Stéphan a même cadré deux tirs seulement, dont un qui a fait mouche. C’est le rentrant Adrien Hunou qui a trompé la vigilance de Mike Maignan (68e) en cueillant sans contrôle un service d’Hamari Traoré. L’espace d’un instant, les locaux ont craint l’annulation du but à cause du hors-jeu mais l’arbitre Mr Brisard a pris la bonne décision.

Les Lillois, qui ont parfaitement digéré leur lourde défaite en Ligue des Champions (0-3 contre l' ), auront des regrets à nourrir à l’issue de cette partie. Jusqu’au but concédé Ils ont été la meilleure équipe sur le terrain, sollicitant à plusieurs reprises Edouard Mendy. Ce dernier ne s’est fait surprendre qu’une seule fois cependant. En début du second acte, il a pris été à défaut par l’international tricolore Jonathan Ikoné, qui a converti une passe de Victor Osimhen. Pour le reste, l’ancien portier rémois a tout repoussé, notamment un tir du même Ikoné en début de partie (14e).

À 1-1, la confiance a changé de camp et Rennes, après avoir beaucoup souffert, aurait pu l’emporter sur le fil. Pour cela, il aurait fallu que les Rouge et Noir ne confondent pas vitesse et précipitation lorsqu’ils ont pris l'ascendant, et que Maignan se montre moins solide sur la dernière tentative du match signée Hunou (91e). "Il faut se servirer de cette deuxième mi-temps pour avancer", a positivé Hunou après le match.