Rennes, Stephan : "Confirmer sur la durée"

L'entraîneur du Stade Rennais a vu du positif dans la victoire face à la Lazio et demande à ses joueurs de répéter ce type de prestation.

Le a achevé son parcours européen sur une bonne note. D'ores et déjà éliminé avant la dernière journée de la compétition, le club breton a signé sa première victoire face à la ce jeudi soir grâce à un doublé de Joris Gnagnon. Le Stade Rennais finit donc sa campagne avec quatre points en six journées. En conférence de presse, Julien Stéphan s'est montré satisfait de la victoire de ses hommes face au club italien.

"Il y a de la satisfaction car on avait fixé des objectifs ambitieux. En les pressant très haut et en utilisant bien les ballons, ça nous a mis dans le sens de la marche en première période. Puis on a bien réussi à les contenir quand ils se sont un peu rebiffés en deuxième période, et on a marqué ce deuxième but. C'est une victoire conquise de belle manière", a confessé l'entraîneur du Stade Rennais après le dernier match européen de son équipe.

"Des signaux positifs"

L'article continue ci-dessous

Julien Stéphan a souligné l'attitude ed ses jeunes joueurs et veut désormais que ses hommes répètent ce genre de prestations le plus souvent possible : "On connaît bien nos jeunes, ils travaillent tous les jours avec nous, ils progressent. On avait un collectif très compact, et je leur avais demandé de me donner des soucis pour les prochaines feuilles de match. Tant mieux pour eux, et maintenant il faut confirmer dans la durée".

L'entraîneur du Stade Rennais a apprécié l'état d'esprit de ses joueurs résumé par celui de Joris Gnagnon, auteur d'un doublé face aux Italiens : "On avait programmé beaucoup de choses, mais pas le doublé de Gnagnon, qui a terminé comme un renard des surfaces : ce deuxième but reflète bien l'état d'esprit de ce soir. Ce sont des signaux positifs pour un entraîneur. Plus la concurrence sera forte, plus ça élèvera le niveau".

De son côté, Olivier Létang, président du club, aimerait retrouver l'Europe au plus vite : "Moi je ne fixe pas des objectifs court terme. Il y a deux ans, en arrivant, j'ai dit que l'objectif, c'était que le club se qualifie de façon régulière pour une compétition européenne. On l'a fait deux fois en deux ans. Si on ne le fait pas une année, ce n'est pas un drame, mais bien évidemment que l'objectif, c'est de retrouver une compétition européenne l'année prochaine".