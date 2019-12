La saison 2020-2021 débutera le 7 août

Les dates de la prochaine saison de Ligue 1 a été dévoilée. La prochaine campagne débutera le 7 aout 2020.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé, à l'issue d'un conseil d'administration tenu jeudi à Paris que la saison 2020-21 de débutera le vendredi 7 août 2020 et prendra fin le dimanche 23 mai 2021.

La LFP informe aussi que la mi-saison aura lieu le dimanche 20 décembre 2020 (19e journée), alors que la reprise après la traditionnelle trêve hivernale sera effectuée le week-end du 8, 9 et 10 janvier 2021.

Les barrages d'accession entre le 18e de et le vainqueur des pré-barrages de L2 se dérouleront les 27 et 30 mai 2021. La LFP en a également profité pour communiquer sur la date de reprise de la et celle-ci aura lieu le samedi 25 juillet 2020.

Une petite précision s'impose cependant : toutes ces dates devront être validées par le Comité exécutif, qui se réunira vendredi.