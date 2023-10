Rennes - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après deux matches sans victoire, le PSG est dans l’obligation de se redresser dimanche lors de son opposition contre Rennes.

Nous sommes au début du mois d’octobre et le PSG se trouve déjà dans une situation d’urgence. Peu de monde l’aurait parié au début de l’ère Luis Enrique, mais voilà que l’équipe francilienne se retrouve à un premier tournant de la saison puisqu’un troisième match de suite ferait sérieusement tache.

Luis Enrique ne connait pas le doute

Après le nul contre Clermont en championnat (0-0), les champions de France ont été laminés par Newcastle en Ligue des Champions (1-4). Et c’est dans ce contexte compliqué qu’ils se déplacent ce dimanche chez l’une des deux seules équipes toujours invaincues cette saison en Ligue 1, à savoir le Stade Rennais.

La mission est compliquée pour Paris et son entraineur n’a pas cherché à le nier. En conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Rennes est une équipe parmi les meilleures du championnat, sans aucun doute. On aura la possession. Mais cette équipe peut nous presser. On devra bien défendre et bien presser. Joueurs de très haut niveau. Ce sera intéressant. »

Il sera aussi intéressant de voir si l’entraineur espagnol envisage de reconduire son système en 4-2-4. Durant son intervention, il a laissé entendre qu’il pourrait poursuivre sur la même voie : « Parfois, l’entraineur fait des erreurs, parfois ce sont les joueurs. Je dois chercher la meilleure façon de jouer. Le football est un jeu d'erreurs, pour tous. On fait tous des erreurs. J'ai confiance en ce que je vois. Je suis convaincu qu'on va réussir. »

Côté breton, on est aussi dans l’obligation de réagir puisqu’on reste sur un faux-pas en Ligue Europa face à Villarreal. Cela dit, ce que les Rouge et Noir proposent depuis le début de la saison est cohérent et ils n’ont donc aucune raison de changer leurs habitudes. A cheval sur deux saisons, le SRFC reste même sur 11 matches sans défaite. Un autre résultat positif dimanche et le club égalera sa meilleure série dans l’élite qui remonte à janvier 2009.

Horaire et Lieu du match

8e journée de Ligue 1

Dimanche, à 20h

Au Stade Roazhon Park de Rennes

Rennes vs PSG

Les compos probables de Rennes - PSG

Rennes : Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic; Blas, Rieder, Gouiri; Kalimuendo

PSG : Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi, Ruiz, Ugarte, Barcola; Dembele, Kolo Muani, Mbappé.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - PSG

La rencontre entre Rennes et le PSG sera à suivre ce dimanche à partir de 20h45 sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner la rencontre en streaming via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.