Rennes, Julien Stephan : "Camavinga a le potentiel pour jouer dans un grand club comme le Real Madrid"

L'entraîneur du Stade Rennais pense que le milieu de terrain de 17 ans est promis à un bel avenir mais ne veut pas qu'il se précipite.

Révélation de la saison de , Eduardo Camavinga a explosé aux yeux de tous. Talentueux, le milieu de terrain de 17 ans franchit les étapes les unes après les autres à une vitesse fulgurante et est désormais dans le viseur des meilleurs clubs européens. Dans une interview accordée à As, Julien Stéphan a longuement évoqué le cas Eduardo Camavinga, qui intrigue fortement en puisque ce dernier est ciblé par le , et a expliqué pourquoi il l'a lancé si jeune avec l'équipe première.

"Je n’ai pas regardé s’il avait 16 ou 20 ans. Le talent ne connaît pas d’âge et quand il est prêt, il est prêt, il doit en être ainsi, point final. Nous avons essayé de le préparer à entrer dans l’équipe et nous avons vu des signes pour penser que ce n’était pas précipité. On savait que cela allait bien se passer, et à la fin de la saison dernière, je l’ai fait débuter, et maintenant il explose littéralement", a déclaré l'entraîneur du .

"Ce serait plus facile de confirmer ici"

Julien Stéphan considère qu'Eduardo Camavinga a le potentiel pour jouer chez les Merengue, mais lui conseille de prendre son temps : "Le potentiel de jouer au Real Madrid ? Oui, à moyen terme, je le vois dans une structure de très haut niveau avec des exigences de très haut niveau. En suivant sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités requises pour s’installer dans un club du top niveau un jour. Je lui conseille toujours de rester une saison de plus à Rennes car c'est son club d'entraînement. Après une bonne saison, ce saut de qualité doit toujours être confirmé et il lui serait plus facile de le faire ici".

"Je pense qu'il lui reste une ou deux étapes avant de faire le grand saut. Il y a une différence entre pouvoir jouer une saison de haut niveau dans votre club de formation et pouvoir jouer environ 60 matchs par campagne dans un énorme club à raison d'une rencontre tous les trois jours. Il fait déjà une grande différence, mais il lui reste quelques pas à faire avant de s'installer dans un club du top niveau", a ajouté l'entraîneur du Stade Rennais.

Bête noire du PSG, fils de Guy Stéphan voyant Kylian Mbappé évoluer avec les Bleus, Julien Stéphan n'a cependant pas la formule magique pour stopper la star du PSG : "C'est très difficile. Mbappé compte cette saison plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Il a tout : vitesse, qualité technique et confiance incroyable. Je vois qu’il veut gagner de nombreux titres. De plus, il a 21 ans et a beaucoup de progrès devant lui. Il a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète et, peut-être, un Ballon d’Or".