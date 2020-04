Real Madrid, Rennes prêt à tout pour garder Camavinga un an de plus ?

Les dirigeants du Stade Rennais seraient prêts à perdre leur milieu de terrain au profit du Real Madrid, à condition de le garder en prêt un an.

Révélation de la saison en , Eduardo Camavinga sera très convoité cet été. Déjà annoncé dans le viseur du , le jeune milieu du intéresse également de nombreux grands clubs européens dont le . Troisième du championnat de , Rennes réalise une saison historique, mais le club breton aura bien du mal à retenir son jeune prodige si les meilleurs clubs européens sortent le chéquier.

Prolongé en août dernier et sous contrat jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga ne sera pas bradé, mais une indemnité comprise entre 80 et 100 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les dirigeants du club breton de céder leur milieu de terrain. Néanmoins, le Stade Rennais aimerait pouvoir compter sur son titulaire indiscutable la saison prochaine. Le club breton compte tout mettre en oeuvre pour tenter de conserver Eduardo Camavinga une saison supplémentaire et serait prêt à tout pour y parvenir.

Un prêt d'un an obligatoire ?

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de Marca, Rennes aurait compris qu'il sera compliqué de garder son jeune prodige cet été face à l'assaut des grands clubs européens et notamment du Real Madrid, le prétendant le plus intéressé puisque Zinedine Zidane est un grand fan de l'international espoirs français. Le Stade Rennais serait donc prêt à laisser filer son milieu de terrain, mais à condition de le conserver une saison supplémentaire sous la forme de prêt.

Plus d'équipes

Une condition tout à fait réalisable. En acceptant de céder Eduardo Camavinga à Rennes pendant une saison, le Real Madrid s'assurerait ainsi les services d'un jeune joueur très courtisé et éviterait de le laisser filer entre les mains d'un autre prétendant européen. De son côté, le milieu de terrain français verrait les Merengue comme son option favorite pour la suite de sa carrière au vu de la manière de jouer du club espagnol et pour continuer de progresser.

Reste à savoir si le Stade Rennais cèdera son joueur dès cet été, même avec un prêt d'un an inclus, ou si le troisième de sera capable de faire front contre vents et marrées pour conserver son meilleur espoir, au moins une saison supplémentaire, et ainsi tenter de faire monter les enchères l'été suivant. Une chose est sûre, la présence de Rennes en aura forcément une influence dans ce dossier.