Rennes, Grenier puni par Stéphan ?

L’entraineur de Rennes a décidé de se passer des services de Clément Grenier depuis deux matches, car il juge son comportement trop individualiste.

Dimanche dernier, lors de la réception de en championnat (3-2), le a renoué avec la victoire. Un succès qui s’est construit sans Clément Grenier. Bien que parfaitement apte, l’ancien international n’a pas été convoqué à ce rendez-vous, ni à celui qui précédait en . Une éviction qui aurait pu s’expliquer par sa méforme depuis l’entame de l’exercice en cours, mais ça ne serait pas vraiment le cas.

Si Grenier ne joue pas, c’est surtout parce que Julien Stéphan, son entraineur, n’est guère content de son attitude au quotidien. C’est ce que révèle le quotidien L’Equipe, précisant que le coach breton est extrêmement déçu par un joueur qu’il considérait comme un cadre et un modèle pour les jeunes pousses de l’équipe.

Une mise au ban partie pour durer ?

À l’entrainement, et alors que sa formation empilait les mauvais résultats, Grenier se serait montré égoïste et donc peu concerné par la mauvaise passe que traverse son équipe. Se serait-il immunisé contre une sanction de son entraineur en raison de son CV et aussi de son salaire (dans le Top 3 du club) ? Si tel est le cas, sa présence dans les tribunes lors des deux dernières rencontres, celles qui ont marqué le sursaut des Rouge et Noir, ont de quoi le faire cogiter. La mise à l’écart risquerait d’ailleurs de durer encore quelques matches, selon une source proche du joueur qui s’est confiée au quotidien français.

Rennes n’est pas le premier club où Grenier rencontre des problèmes avec le staff ou la direction. Ça a déjà été le cas à , où il était marginalisé par Bruno Genésio. Toutefois, il n’a jamais lâché et a su depuis rebondir. Cet épisode peut l’amener à se retrousser les manches et à donner de nouveau le meilleur des lui-même. Et ça serait la meilleure façon de retrouver la confiance de son entraineur.