Rennes, Grenier flou sur son avenir

Moins utilisé par Julien Stéphan, le milieu de terrain est heureux de la victoire contre la Lazio mais ne s'est pas projeté sur son avenir.

La situation de Clément Grenier au n'est pas au beau fixe. Homme fort de Julien Stéphan et grand artisan de la belle saison du club breton en , en championnat mais aussi en , le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais a perdu son statut d'intouchable en début de saison et a été mis de côté à plusieurs reprises par son entraîneur. Clément Grenier ne paraît même plus en odeur de sainteté à Rennes.

Son statut a évolué et son temps de jeu a considérablement réduit. Forcément, Clément Grenier aspire à jouer plus et pourrait donc profiter du mercato hivernal pour trouver une porte de sortie. Après la rencontre, Clément Grenier, titulaire face à la , est revenu sur sa situation personnelle en zone mixte, des propos relayés par L'Equipe, et s'est montré plutôt flou sur son avenir préférant botter en touche que de demander à partir.

"J'ai connu des pires moments"

"Ça fait partie du haut niveau, il y a des bons moments, d'autres un peu moins bons, mais on apprend toujours, j'apprends, je continue de travailler, je ne lâche pas et j'essaie d'être performant quand on fait appel à moi. C'est pour ça que ce soir, c'était un match important pour l'équipe et sur le plan individuel pour beaucoup de joueurs, important de pouvoir se montrer, donc voilà, ça fait partie du haut niveau, il faut toujours se remettre en question. J'ai connu des pires moments, donc je reste tranquille et je travaille", a expliqué le milieu du Stade Rennais.

"Est-ce que je vais rester Rennais jusqu'à la fin de la saison ? Ça, ne je ne sais pas, pour l'instant oui. Une réflexion pour le mercato hivernal ? Non non, déjà il reste trois matches importants pour nous tous avant la trêve, on va bien terminer, on aura le temps de se reposer pendant la trêve et il y aura une deuxième partie de saison très importante, donc je crois qu'il n'y a pas trop de réflexion à avoir, il y a juste à travailler, il faut qu'on continue dans cette spirale", a ajouté Clément Grenier.

Le milieu de terrain était heureux de jouer face à la Lazio : "Des bonnes sensations ? Oui, c'est toujours bien de jouer. Ce genre de match, je les aime bien aussi, c'était important, parce qu'on travaille pour ça, d'être performant ce soir, avec un rôle important aussi au niveau de l'expérience, donc sur le plan physique, technique et tactique, j'ai essayé de donner le maximum, comme à chaque fois, et ce soir (jeudi), on a été en réussite, et tous cohérents dans ce qu'on a fait, donc ça fait plaisir sur le plan collectif et individuel".