Rennes : Génésio méfiant avant d'affronter Mura

L'entraîneur rennais a mis en garde ses joueurs contre tout relâchement avant de défier le petit poucet slovène en Ligue Europa Conférence.

Rennes se déplace à Mura ce jeudi pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Après un nul inaugural contre Tottenham et une victoire arrachée sur la pelouse du Vitesse Arnhem, les hommes de Bruno Génésio ont l'opportunité de faire un grand pas vers la qualification pour la suite de la compétition.

"J’ai mis en garde les joueurs pas plus tard que ce matin, a toutefois prévenu l'entraîneur des Rouge et Noir, qui espère éviter tout relâchement dans ses rangs. Autour de nous on a déjà acté que le match était gagné avant de le jouer, donc j’ai grandement mis en garde les joueurs sur les dangers de cette espèce de climat euphorique en ce moment, et plus particulièrement sur ce match-là, parce que c’est un match de coupe d’Europe à l’extérieur et que c’est toujours difficile de les gagner.

"A nous de bien le préparer, et d’être présents au niveau de l’état d’esprit, de la motivation, comme on l’a été sur les derniers matchs. Dans ce cas-là il y a de grandes chances que ça se passe bien. Mais si malheureusement dans un domaine que je viens de citer, on a moins d’attention, ou de motivation, on va vers une grande désillusion. A nous d’être prêts, et suffisamment dans le match dès la première minute."

Avant d'ajouter, à propos d'un potentiel grand pas vers la qualification : "Si on met tous les ingrédients pour faire une performance en coupe d’Europe, on peut penser que ce sera le cas après cette double confrontation."

L'ancien boss de l'OL veut à tout prix s'éviter une mauvaise surprise. "Vous savez, quand on joue un 32e de finale de Coupe de France par exemple, contre une équipe amateur, il y a très souvent des surprises, a-t-il poursuivi. Je n’aimerais pas qu’on en fasse partie parce qu’on a pris le match par-dessus la jambe. Evidemment qu’on est favoris, qu’on a l’opportunité de prendre une grande option sur la qualification, mais ça ne se fera pas sans efforts."

Rendez-vous donc ce jeudi en Slovénie pour voir Rennes tenter de décrocher une deuxième victoire dans cette phase de poules où il est toujours invaincu pour le moment.