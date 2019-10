Rennes - Eduardo Camavinga, congolais et bientôt français ?

Selon L’Équipe, la FFF et le Stade Rennais s’activeraient pour obtenir des papiers français à leur pépite congolaise.

Si l’on considère que le climatiseur professionnel Neymar demeure hors-concours, alors la pépite du , Eduardo Camavinga (16 ans), est assurément l’énorme sensation de ce début de saison en . La du football l’a découvert, lui et toute sa classe, un soir d’août contre le PSG (2-1). Un pétard mouillé ? Loin de là. Depuis sa masterclass, le milieu de terrain continue d’impressionner chaque week-end.

Camavinga peut uniquement jouer pour le et l’Angola

Alors, forcément, son cas attire la convoitise. Celle des grands clubs européens, d’une part, mais également celle de la Fédération Française de Football, qui n’a pas oublié que Camavinga ne possédait pas de papiers français. À l’heure actuelle, la pépite peut uniquement jouer pour le Congo et l’Angola, où elle est née le 10 novembre 2002. Une anomalie, étant donné que le joueur habite dans l’Hexagone depuis 2004…

Mais comme nous l’apprend L’Équipe ce vendredi, ce problème s’explique par un incendie dans sa maison familiale, alors que Camavinga était encore enfant. Et les documents relatifs à l’état civil de toute la famille ont tous été emportés dans les flammes… Dès 2017, le Stade Rennais a tout fait pour réparer l’anomalie : sans succès. Les différents papiers délivrés par l’ambassade angolaise n’ont jamais convaincu les autorités françaises.

La FFF relance le dossier

Mais la FFF "et ses plus hauts dirigeants" ont relancé le dossier l’an dernier, selon L’Équipe. Plusieurs rendez-vous en préfecture ont été pris, et notamment un pour le père du joueur, qui devrait bel et bien obtenir la nationalité française. Une fois que le paternel l’aura, le fiston pourra également en bénéficier, certainement début 2020 d’après nos confrères. Une bonne nouvelle pour la FFF, donc, mais également pour Rennes.

Au niveau de l’instance, les sélections de jeunes pourront ainsi profiter du phénomène. Des U18 aux Espoirs, en attendant le baptême du feu avec les Bleus. Le club breton s’enlèverait également une belle épine du pied en cas de future vente de Camavinga : en Europe, seuls trois joueurs sans papiers européens sont acceptés dans l’effectif de l’équipe première. Et les clubs qui convoitent la pépite affichent déjà tous complet.