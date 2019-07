Rennes : départs, arrivées... un mercato encore loin d'être terminé

À une semaine du Trophée des Champions, Rennes continue son mercato. De nombreux dossiers restent ouverts dans le sens des départs comme des arrivées.

Le approche pour le . Mais à une semaine d'affronter le PSG, en à Shenzhen, le club breton planche également sur son mercato. Du mouvement est attendu sur les bords de la Vilaine où des recrues sont espérées dans plusieurs secteurs.

Pour l'instant, l'équipe rennaise n'a remporté aucun de ses matches de préparation. Deux nuls d'abord contre le Celtic FC (0-0) et le département des prêts de (1-1), puis deux défaites contre Brest (0-1) et le (0-2). Des matches qui ont mis exergue les manques du dernier vainqueur de la .

Comme le révèle Le Télégramme, Rennes espère l'arrivée d'au moins trois éléments. Un défenseur central, un milieu récupérateur et un offensif. Des cadres pouvant apporter leur expérience sont attendus par Julien Stéphan et son staff qui auraient espéré que le mercato soit plus avancé à la fin-juillet.

Seuls Romain Salin (gardien n°2), Jérémy Morel et Flavien Tait ont intégré l'effectif alors que le capitaine Benjamin André, transféré à Lille, Edson Mexer, parti libre à Bordeaux, Mehdi Zeffane, laissé libre, Romain Danzé (fin de carrière) ou encore Hatem Ben Arfa ne font plus partie de l'équipe.

En fin de bail l'an prochain, Ramy Bensebaini est aussi sollicité. Le suit de près l'international algérien, qui serait déjà d'accord avec le club allemand. Par ailleurs, la situation d'Ismaïla Sarr devrait évoluer, d'autant que le marché des transferts ferme le 8 août outre-Manche.

Bensebaini d'accord avec Gladbach, Sarr partant aussi ?

De retour de la CAN également, le latéral droit Hamari Traoré n'a pas caché ses envies d'ailleurs. En interne, on s'attend à ce qu'il fasse l'objet de propositions en . Cet autre dossier pourrait animer les prochains jours, alors que le Malien doit reprendre l'entraînement ce lundi.

Tout comme M'Baye Niang, pisté en Chine, Traoré, Bensebaini et Sarr ne devraient pas être du voyage à Shenzhen la semaine prochaine. Les Bretons, avec quelques néo-pros certainement, arriveront jeudi et repartiront le samedi, après avoir affronté le , déjà sur place.

Notons qu'il n'y a eu aucune avancée pour une prolongation d'Adrien Hunou, sollicité à un an de la fin de son contrat en Bretagne.

"Silas #Wamangituka est au . S'il est amené à partir, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il m'a demandé, je l'ai conseillé, mais je n'ai pas mon mot à dire." #FCLPFC #TeamPFC — Paris FC (@ParisFC) July 28, 2019

Enfin, devant, les jeunes Silas Wamangituka (Paris FC, L2) et Bryan Mbeumo ( , L2) sont bien sur la shortlist rennaise.

En conférence de presse ce dimanche, l'entraîneur parisien Mécha Bazdarevic confiait à propos de Wamangituka : "Silas est au Paris FC. S'il est amené à partir, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il m'a demandé, je l'ai conseillé, mais je n'ai pas mon mot à dire."

L'attaquant devrait être du déplacement à Lorient lundi (20h45), et pourrait même débuter la rencontre selon son coach.