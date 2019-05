OFFICIEL - Mexer signe pour quatre saisons à Bordeaux

Le défenseur central rennais, en fin de contrat à l'issue de la saison, s'est engagé libre à Bordeaux pour les quatre prochaines saisons.

Le transfert d'Edson Mexer, libre, vers a été officialisé par Rennes ce jeudi soir. Le défenseur central mozambicain s'est engagé avec les Girondins pour les quatre prochaines saisons, lui qui arrivait en fin de contrat en Bretagne à l'issue de la saison.

Une arrivée qui était évoquée depuis plusieurs semaines et qui s'est accélérée ce jeudi, alors que le joueur de 30 ans était également pisté par d'autres clubs comme les Ecossais des . Ce dernier n'a donc pas été convaincu par les offres de prolongation qui lui ont été proposées par les dirigeants bretons et la qualification européenne du club, pour la deuxième année consécutive, n'a pas changé la donne.

Edson Mexer a été un élément déterminant de la folle saison rennaise qui a vu les hommes de Julien Stephan mettre fin à 48 ans sans remporter le moindre titre. Ils ont en effet soulevé la contre toute attente après avoir pris le meilleur successivement sur (3-2) puis le PSG en finale (2-2, 6-5 aux tab). Les Rennais ont également connu de belles émotions sur la scène européenne en parvenant jusqu'en huitièmes de finale de la , ne s'inclinant qu'au match retour contre , futur finaliste (3-1, 0-3).

Mexer était arrivé à Rennes à l'été 2014 en provenance du et du club de Nacional. En cinq saisons sous le maillot rennais, il aura disputé 141 matches, remporté une Coupe de et terminé cinquième du championnat lors de la meilleure saison rennaise depuis plus de dix ans, en 2017-2018.