OFFICIEL - Benjamin André signe à Lille

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Benjamin André, va poursuivre son parcours avec le LOSC.

Après cinq saisons passées à Rennes, Benjamin André va relever un nouveau challenge. Le milieu de terrain s'est engagé ce mercredi avec le LOSC, deuxième du dernier exercice de la . La durée du contrat est de quatre ans.

André a disputé 184 matches avec les Rouge et Noir. Et en tout, il compte plus de 400 maches chez les pros. Son expérience sera certainement d'un grand apport à l'équipe coachée par Christophe Galtier.

✍ C'est officiel, Benjamin André est Lillois !https://t.co/BWzh1qKlyH — LOSC (@losclive) 17 juillet 2019

Sur son site, Rennes a tenu à remercier André pour tous les services rendus au club : "L’ensemble du club remercie Benjamin pour ces 5 saisons et notamment la magnifique victoire du F.C. en finale de 2019 contre le Paris SG et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière".

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Mais, selon plusieurs sources concordantes, il s'élèverait à 8M€. André est la cinquième recrue estivale des Dogues après Timothy Weah (PSG), Mandava (Belenenses), Léo (Rio Ave) et Agouzoul (Marrakech).