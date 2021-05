Rennes - Bruno Génésio : "On a senti qu'ils n'étaient pas bien"

L'entraîneur du Stade Rennais est fier de la prestation de ses joueurs face au PSG (1-1), même s'il y avait la place, selon lui, pour l'emporter.

Solide et déterminé face au Paris Saint-Germain, le Stade Rennais n'a pas volé son point, dimanche soir, au Roazhon Park (1-1). Le match entre deux équipes joueuses et dans l'obligation de l'emporter à tenu toutes ses promesses, et les Rouge et Noir auraient même pu l'emporter, sans un Keylor Navas des grands soirs côté parisien.

Finalement, les Bretons devront se contenter du point du match nul. Un point qui ne fait pas les affaires de Paris, désormais distancé de trois points par le LOSC, à deux journées du terme de cet exercice 2020-21, ni même celles du Stade Rennais (7e), qui manque donc l'opportunité de passer devant Lens et Marseille au classement.

"Je pensais qu'ils auraient une réaction plus forte après notre égalisation"

Néanmoins, Bruno Génésio était un entraîneur fier de ses joueurs après la rencontre. "On joue pour gagner et l'objectif c'était de gagner car on avait besoin de prendre 3 points pour reprendre en mains notre destin, mais il y a la fierté vu la façon dont l'équipe s'est comportée dans l'état d'esprit et la qualité du jeu", a-t-il confié en conférence de presse.

"Paris ? On a senti qu'ils n'étaient pas bien, qu'il y avait la place pour gagner. On a eu beaucoup d'occasions en seconde période, mais en face, il y a de grands joueurs et un grand gardien qui a permis à son équipe de rester dans le match. Je pensais qu'ils auraient une réaction plus forte après notre égalisation. On voulait les orienter au maximum sur l'extérieur du jeu, car on savait leur potentiel dans le jeu combiné dans l'axe qui plus est avec Neymar dans cette position, quitte à subir beaucoup de centres", a-t-il ajouté.

À deux journées de la fin, Rennes n'est pas sûr d'obtenir une qualification en Coupe d'Europe. Mais en renouvelant ce type de performances, la récompensé ne devrait pas être très loin selon le technicien. "Si on peut reproduire ce type de contenu sur les deux prochaines journées, je pense qu'on sera récompensés". À eux de jouer.