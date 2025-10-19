Rennes - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La huitième journée de Ligue 1 n’a pas fini de réserver son lot de surprises. Après les contre-performances des équipes du haut de tableau, celles du milieu vont essayer de se donner un peu d’air au classement. C’est le cas notamment du Stade Rennais qui affronte l’AJ Auxerre, ce dimanche, dans un match ultra-déterminant pour la suite de sa saison.

Rennes - Auxerre, deux équipes en perte de repères

Rennes vit un début de saison en demi-teinte. Si le club breton n’a encaissé qu’une seule défaite, ses performances peinent à convaincre. Depuis sa victoire contre Lyon à la reprise de septembre, l’équipe a concédé le nul face à Nantes (2-2) dans les dernières minutes, n’a pu dominer Lens malgré une supériorité numérique complète (0-0) et a laissé filer des points au Havre après avoir mené 2-0 (2-2). Sous la direction d’Habib Beye dont le poste semble déjà menacé, les Rennais (10 pts) se retrouvent actuellement à la 11e place, coincés entre la lutte pour l’Europe et la zone de relégation.

De son côté, l’AJ Auxerre (6 pts) peine à trouver son rythme. Les Bourguignons ont subi des revers contre le PSG (0-2) et Lens (1-2) avant la trêve et affichent déjà cinq défaites en sept rencontres, pointant à la 16e position, celle de barragiste virtuel. L’entraîneur Christophe Pélissier et ses joueurs tentent de retrouver les automatismes qui avaient permis au club icaunais d’éviter les complications la saison précédente, mais le chantier reste conséquent et la marge d’erreur limitée.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Auxerre ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre sera à suivre ce dimanche 19 octobre 2025 à partir de 17h 15 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match

Ligue 1 - Ligue 1 Roazhon Park

La rencontre entre Rennes et Auxerre aura lieu ce dimanche 19 octobre à partir de 17h15, heure française, au Roazhon Park de Rennes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Rennes

De retour de trêve internationale, le Stade Rennais espère retrouver le chemin de la victoire face à l’AJ Auxerre, après trois nuls consécutifs contre Nantes, Lens et Le Havre. Habib Beye a profité de la pause pour dresser un « premier bilan » et tenter de remobiliser un groupe jugé trop inconstant depuis la reprise.

Côté composition, un changement majeur est attendu : Przemysław Frankowski, blessé aux ischios avec la Pologne, est forfait. Il devrait être remplacé sur le flanc droit par Mousa Al-Tamari, auteur d’un bon début de saison. En défense, Anthony Rouault retrouve une place de titulaire après son absence au Havre, au détriment de Lilian Brassier.

En attaque, le duo Breel Embolo – Estéban Lepaul sera reconduit, tandis que Ludovic Blas, resté sur le banc lors du dernier match, pourrait être relancé dans un rôle axial, soutenu par Camara, Rongier et Merlin dans un système en 3-4-1-2.

Infos sur l'équipe d'Auxerre

L’AJ Auxerre se présentera amoindrie sur le plan défensif pour son déplacement à Rennes. Telli Siwe, touché au genou, ne devrait pas rejouer avant la nouvelle année, tandis que Sinaly Diomandé poursuit sa phase de reprise et pourrait effectuer son retour avant la fin du mois.

Malgré ces absences, Christophe Pélissier peut compter sur un trio solide composé de Marvin Senaya, Francisco Sierralta et Clément Akpa pour tenir la défense, avec Josué Casimir et Gideon Mensah chargés d’animer les couloirs.

Au milieu de terrain, la situation reste fragile : Nathan Buayi-Kiala demeure forfait de longue durée (genou) et Oussama El Azzouzi reste incertain en raison de douleurs cervicales. Dans ce contexte, Elisha Owusu devrait être associé à Kevin Danois pour assurer l’équilibre de l’entrejeu bourguignon.

