Rennes – AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade Rennais reçoit l’AC Milan, jeudi soir, pour les barrages retour de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Les barrages retour de la Ligue Europa sont de retour. Après les rencontres aller la semaine écoulée, la manche retour se dispute ce jeudi afin de savoir les équipes qualifiées pour le tour suivant de la compétition. En effet, le Stade Rennais donne rendez-vous à l’AC Milan au Roazhon Park.

Rennes - AC Milan, la revanche en vue pour les Rouge et Noir

Auteur d’un parcours remarquable en phase de groupes de Ligue Europa en terminant 2e du groupe F derrière Villarreal, le Stade Rennais veut se réserver une place en huitièmes de finale. Mais la mission s’annonce désormais compliquée pour les hommes de Julien Stéphan. Au match aller, les Rouge et Noir ont été battu par les Rossoneri (3-0). Pour espérer concrétiser son rêve de continuer dans la compétition, une remontada devrait voir le jour ce jeudi soir. Rennes est en confiance, se basant sur sa récente sortie en championnat où il a corrigé Clermont Foot (3-1).

De l’autre côté de la ligne de bataille, l’AC Milan vient à Rennes dans le but de confirmer sa qualification pour le prochain tour de la compétition. Vainqueur du match aller (3-0), le club italien composte son billet automatiquement pour le tour suivant en cas de match nul ce jeudi. Relégués en Ligue Europa, les Rossoneri avaient fait un parcours plus ou moins satisfaisant en Ligue des champions (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Mais Stefano Pioli et ses hommes ont perdu confiance après une défaite humiliante face à Monza (4-2) en championnat, dimanche dernier.

Horaire et lieu du match

Rennes – AC Milan

Barrages retour Ligue Europa

Lieu : Roazhon Park

A 18h45 française

Les compos probables du match Rennes - AC Milan

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué – Kalimuendo, Terrier

AC Milan : Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez – Musah, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Jovic

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - AC Milan

La rencontre entre le Stade Rennais et l’AC Milan sera à suivre ce jeudi 22 février 2024 à partir de 18h45 sur RMC Sport 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, RMC Access.