Rémi Oudin attendu à Bordeaux

L’attaquant du Stade de Reims, Rémi Oudin, est en passe de signer avec les Girondins de Bordeaux.

est en passe de s’offrir un renfort de choix pour la seconde partie de la saison. À en croire ce que révèle L’Equipe, les responsables aquitains se sont entendus avec leurs homologues du pour le transfert de Rémi Oudin.

Oudin a un contrat avec la formation champenoise qui s’étend jusqu’en 2021. Il rejoindrait les Marine et Blanc dans le cadre d’un prêt de six mois, avec option d’achat obligatoire dans la foulée. Une solution qui arrange les Bordelais, obligés de dégraisser actuellement avant de pouvoir se renforcer. Le prix total de la transaction se situerait entre 7 et 10M€.

Oudin va retrouver au Matmut Atlantique un de ses anciens coéquipiers à Reims, en l’occurrence Nicolas De Préville. Son contrat avec les Aquitains, une fois le prêt achevé, sera d’une durée de quatre saisons.

Pour rappel, lors du dernier mercato estival, Oudin avait été tout proche de s’engager en faveur de la . Le transfert a finalement capoté, et l’intéressé a reconnu qu’il a eu besoin du temps pour digérer ce dénouement.