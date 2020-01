Bordeaux - Koscielny : "Il fallait stopper la série négative"

Le défenseur girondin s'est réjoui du succès face au Mans, alors que Bordeaux restait sur quatre défaites avant la trêve en championnat.

a renoué avec le succès ce vendredi en 32e de finale de contre Le Mans (2-0) après une période cmpliquée avant les fêtes. De quoi relancer les Girondins à l'entame de cette deuxième partie de saison ?

"Il fallait stopper la série négative du mois de décembre et repartir en 2020 avec une victoire. Ça n'a pas été facile. La confiance, vous savez, elle part rapidement après une défaite", a réagi Laurent Koscielny au coup de sifflet final.

"Même s'il n'y a pas les trois points en jeu, c'est une victoire ce soir. On va pouvoir travailler dans la sérénité cette semaine et se préparer pour la reprise de la Ligue 1. C'était un bon match, ils ont essayé de jouer, de nous poser des problèmes. On a fait la différence en élevant notre niveau, ce n'était pas évident, c'est la Coupe."

Les hommes de Paulo Sousa retrouveront le 11 janvier prochain au Matmut Atlantique (17h30) pour la reprise du championnat. Avec l'objectif de se rapprocher à nouveau des premières places du classement.