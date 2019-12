Reims-Saint-Etienne (3-1), Reims se redresse

Alors qu’il restait sans victoire depuis 5 matches, le Stade de Reims a réussi le pari de dominer l’ASSE, ce dimanche dans son fief d’Auguste Delaune.

Le est de retour aux affaires. En difficulté depuis quelques rencontres, la formation de David Guion a repris des couleurs ce dimanche en sortant victorieuse de son opposition face à l’ASSE (3-1). Contre des Verts trop intermittents, les Champenois ont livré une prestation très séduisante. Et ils en ont été récompensés avec ce succès qui leur permet de faire un bond de cinq places au classement (de la 13e à la 8e place).

Les locaux ont pris les devants très vite dans cette rencontre, et c’est ce qui leur a permis d’avoir le contrôle sur les débats. A la 11e minute, Rémi Oudin a ouvert le score d’un retourné dans la surface suite à un contre favorable. Stéphane Ruffier n’a rien pu faire sur ce coup, et l’ailier rémois retrouvait le chemin des filets après 11 matches sans la moindre réalisation.

Un deuxième but de toute beauté pour Reims

Reims est ensuite parvenu à préserver cet avantage jusqu’à l’heure du jeu. Face à des Stéphanois inoffensifs, ce n’était cependant pas l’exploit de l’année. A la 42e minute, le SR aurait même pu breaker si Boulaye Dia avait cadré sa reprise. Malgré cette maitrise des locaux, l’ASSE s’est tout de même relancée. À l’heure du jeu, Romain Hamouma, tout juste entré en jeu, a remis les deux équipes à égalité en cueillant avec succès une passe De Jean-Eudes Ahoulou.

A 1-1, l’équipe de Puel croyait avoir fait le plus dur dans cette partie. Mais, pas assez concentrée, elle a concédé un deuxième but dans la foulée. Dia finissait par trouver la faille (67e) en se retrouvant à la conclusion d’une remontée express de son équipe. En deux, trois touches de balles le ballon a traversé tout le terrain pour échouer sur la tête de l’attaquant champenois. Le cuir a fini au fond et ce but était synonyme de victoire pour Reims. Une de plus face à une équipe de Top 10 du classement. En fin de partie, la bande à Guion s’est même offert le luxe de corser l’addition par Moussa Doumbia (92e), opportuniste suite à un ballon perdu par Honorat.