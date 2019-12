Monaco - Ben Yedder : "Je n'ai pas de limites"

L'attaquant réalise un excellent début de saison avec Monaco et trône en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

Quatorze matches disputés, onze buts inscrits. Une nouvelle fois buteur ce samedi contre Amiens (3-0), Wissam Ben Yedder connait un début de saison prolifique avec son nouveau club de l'AS . Une première partie de championnat qui n'est pourtant pas à la hauteur des espérances de son équipe.

"Monaco n'est pas à sa place, on sait tous qu'on joue les places européennes. Il va falloir tout faire pour remettre l'ASM en haut du classement, a-t-il ainsi déclaré dans une interview à Téléfoot. Avant de se confier sur sa situation personnelle.

"Je n'ai pas de limites, je donne le maximum sur le terrain. Aujourd'hui ça me sourit donc tant mieux. Je suis content de marquer à chaque fois, j'ai toujours des ambitions. Slimani ? On a tous vu qu'on était complémentaires, je m'entends bien avec lui. Tant mieux pour lui, pour moi et pour l'équipe. J'essaie de lui rendre la pareille à chaque fois."

Son choix de rejoindre Monaco ? "C'était le club qui me voulait, qui avait besoin de moi. Certains clubs ne sont pas passés à l'action. C'est le club qui est venu me voir et je n'ai pas hésité."

"Les Bleus ? C'est un rêve d'enfant"

Enfin, celui qui est régulièrement appelé par Didier Deschamps comme doublure d'Olivier Giroud à la pointe de l'attaque de l'équipe de a évoqué son envie de disputer le prochain Euro avec la sélection.

"C'est un rêve d'enfant, une ambition absolue, a-t-il affirmé. Ajourd'hui je ferai tout pour aider l'équipe, c'est une grande fierté. Si j'ai marqué des points pendant les éliminatoires ? Ce n'est pas à moi de le dire.

"Comme je l'ai dit, je me sens toujours fort dans ma tête, on verra bien. C'est au sélectionneur de choisir mais je suis toujours là pour eux."