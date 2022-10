Reims - PSG (0-0) : Christophe Galtier défend Sergio Ramos après son expulsion

Les joueurs parisiens ont pesté contre l’arbitrage à l’issue du match qui les a opposés à Reims. Christophe Galtier, lui, était un peu plus mesuré.

Après Marquinhos, qui a poussé un gros coup de gueule à la mi-temps, Danilo Pereira a aussi regretté l’arbitrage lors du match du PSG face à Reims ce samedi (0-0). Les joueurs parisiens ont eu l’impression que l’homme en noir avait eu le carton facile. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier, lui, a eu un autre avis. L’entraineur francilien a reconnu une certaine nervosité chez ses troupes, tout en en défendant Sergio Ramos après son expulsion.

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+ Foot) : « L’arbitre doit gérer mieux la situation. Il ne doit pas tout le temps donner des jaunes. Ça donne des situations comme on en a vu. Ça énerve les joueurs. On veut jouer au football, mais comme ça c’est compliqué. On a joué contre une équipe très agressive. Ils nous ont mis un marquage individuel. On a essayé d’en sortir, mais après l’expulsion de Sergio Ramos, c’était compliqué. Il y a des jours comme ça... »

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+ Foot) : « Il y a eu beaucoup de nervosité. Je ne peux pas vous l’expliquer. Mais des deux côtés. Il y a eu beaucoup de duels, d’accrochages et de discussions. Dans ce climat-là, aucune des deux équipes n’a maitrisé les évènements.En 1e période, on s’est entêté pour sortir court, alors qu’il fallait jouer plus long pour casser la pression adverse. Et paradoxalement, en infériorité numérique, on a été meilleurs. Il y a eu plus de maitrise en deuxième période et de meilleures opportunités. On a mieux joué. Il y a eu beaucoup plus de disponibilité dans le jeu.

Mais, évidemment, que c’est une déception. Car quand on a l’ambition d’être champion, il faut gagner partout. Aujourd’hui on ne l’a pas fait. Avec les circonstances atténuantes, mais ce n’est pas une excuse.

Pourquoi on a manqué de maitrise ? Sur les insultes, j’ai vécu ça avec un joueur étranger il y a trois ans. Je ne suis pas persuadé que l’insulte sortie était à l’adresse de l’arbitre. On l’entend beaucoup en Espagne et à l’entrainement. Globalement, peut-être qu’il y avait de la frustration sur le fait que l’adversaire était en train de bien bloquer. Je sais qu’il y a de l’expérience chez nous, mais ce sont aussi des compétiteurs. Je ne suis pas en train de les excuser. On doit y remédier, car on a pris des jaunes stupides. J’en parlerai avec eux ».