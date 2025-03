Reims - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marseille veut se relancer face à une équipe de Reims en grande difficulté, dans un duel crucial pour les places européennes en Ligue 1.

En perte de vitesse après une série de résultats décevants, l’Olympique de Marseille se rend à Reims avec l’obligation de renouer avec la victoire pour ne pas compromettre ses ambitions européennes. Battus coup sur coup à Auxerre (3-0) et Paris (3-1), les hommes de Roberto De Zerbi ont vu leur confortable avance fondre, au point de se retrouver menacés par Monaco, Nice et Lyon.

L'OM n'a plus le droit à l'erreur

« Le match de demain est le plus important. Il faut jouer avec le ballon et les c******. Il ne faut pas avoir peur », a lancé le technicien italien en conférence de presse, bien conscient de la nécessité de réagir. Le déplacement en Champagne s’apparente à une première finale dans une fin de saison que l’ancien coach de Brighton veut aborder avec une mentalité conquérante : « Tous les matches sont des finales, je veux qu'on ait tous cette mentalité. On a bien joué selon vous à Paris ? Oui ? Et bien on a pris trois buts, et ça m’énerve. »

Sur le papier, l’OM semble favori face à une équipe rémoise qui traverse une crise profonde. 15 matchs consécutifs sans victoire : aucun club des cinq grands championnats ne fait pire actuellement. Depuis son succès à Le Havre en novembre, le Stade de Reims n’avance plus, au point de frôler la zone rouge. L’arrivée de Samba Diawara sur le banc n’a pas encore inversé la dynamique, et une nouvelle contre-performance pourrait faire entrer les Champenois dans l’histoire… à leurs dépens.

Reims, série noire et pression maximale

Pourtant, Marseille se méfiera. Reims les avait accrochés au Vélodrome (2-2), et l’an dernier, les Rémois s’étaient imposés à domicile dans une rencontre qui avait précipité la fin des espoirs européens marseillais. La méfiance est donc de mise, surtout que l’OM n’a plus gagné à l’extérieur depuis un mois.

Face à la pire équipe de Ligue 1 à domicile depuis le Nouvel An, Marseille n’a pas le droit à l’erreur. Il en va non seulement de sa place dans le top 4, mais aussi de la cohérence d’un projet qui rêve encore de Ligue des champions.

Match Reims - Marseille Compétition 27e journée de Ligue 1 Date Samedi 29 mars 2025 Heure 17h00 (heure française) Stade Auguste Delaune (Reims)

Les compos probables du match Reims - OM :

Reims : Diouf; Sekine, Okumu, Kipre, Akieme; Gbane, Atangana, Am Kone; Ito, Ibrahim, Nakamura

Marseille : Rulli; Lirola, Balerdi, Cornelius; Luis Henrique, Bennacer, Kondogbia, Dedic; Greenwood, Gouiri, Rabiot.

📺 Où regarder Reims - Marseille ? 📌 En France Diffusé sur BeIN Sports 1

💻 Streaming : BeIN Connect 🌍 Région MENA 📺 BeIN Sports 1

💻 Streaming : application TOD 🇧🇪 🇩🇪 🇹🇷 🇨🇭 Europe (DAZN) 💻 Streaming sur la plateforme DAZN 🇵🇱 Pologne 📺 Eleven Sports Polska 4 🇵🇹 Portugal 📺 Sports TV 7 🛡️ Certaines plateformes ou chaînes peuvent être accessibles en France grâce à l’utilisation d’un VPN. Une solution utile pour contourner la géolocalisation !

