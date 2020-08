Reims - Guion : "L'Europe fait partie de l'ADN du club"

L'entraîneur rémois s'est félicité de la qualification de son équipe en Europa League après la sixième place de la saison passée.

Sixième de , Reims profite du succès du PSG dans les deux coupes nationales pour se qualifier au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. De quoi faire le bonheur de l'entraîneur, David Guion.

"C'est d'abord la fierté de remettre le sur la scène européenne après tant d'années, qui plus est l'année des 90 ans du club. Comme quoi, les grands clubs ne meurent jamais, s'est-il exclamé dans une interview à L'Equipe. Comme je l'avais dit quand j'ai repris l'équipe, l'Europe fait partie de l'ADN du Stade de Reims."

Les Rémois devront toutefois franchir trois barrages sur match sec (dont on ne sait pas encore où ils auront lieu) avant d'espérer prendre part à la phase de poules. "On espère vraiment pouvoir jouer à Delaune devant notre public pour célébrer ces retrouvailles européennes, espère Guion. C'est aussi un cadeau qu'on a envie d'offrir à nos supporters. Il y a un beau lien à faire entre les nostalgiques du Stade de Reims et les plus jeunes, et une histoire fabuleuse à écrire."

"Le mercato ? On va attendre la fin des amicaux"

Si Reims s'est offert la venue de l'expérimenté Valon Berisha, il s'est montré relativement peu actif depuis le début du mercato. "On n'avait pas beaucoup bougé sur la première phase du mercato. On va attendre la fin de notre campagne de matches amicaux pour voir s'il y a encore des manques éventuels à combler", reprend Guion.

"On n'est qu'à la moitié de notre préparation, il nous reste encore un mois et quatre matches. J'ai encore des choses à voir, des informations à recueillir à travers ces rencontres."